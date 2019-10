ZAŠTO RIJECI „VISI„UTAKMICA PROTIV SLOVAČKE? Rujevica ni kriva ni dužna gubi prednost nad Zagrebom ili Splitom!

Tko kaže da je Hrvatska apsolutni favorit protiv Slovačke i tko kaže da će Hrvatska tu odlučujuću utakmicu kvalifikacija odigrati uopće na Rujevici?

Priznajmo sami sebi, neosvajanjem punog plijena u Cardiffu protiv Walesa situacija se u našoj skupini poprilično zakomplicirala, na takav način da Hrvatska može izvisiti, u krivoj dosdašnjoj računici ostati bez europske smotre.

Točnuje rečeno, već nam je najavljeno da će se o domaćinstu Rijeke za tu utakmicu, koja je predviđena za 16 studenog, razgovarati i to na pozoran način.

Kada se dogovarala organizacija te utakmice u Savezu su bili uvjereni da će do tog datuma već biti izboren plasman na Euro. No, nakon osvajanja samo jednog boda i u Bakuu i u Cardiffu dogorjelo je do noktiju i Hrvatska tu utakmicu protiv Slovačke nipošto ne smije izgubiti.

Jest, sad će svi reći, „pa te smo Slovake rastavili nedavno u dijelove„, „oni nemaju nikakvih šansi„…





Ma, takve gluposti mogu izgovoriti samo glupani, nogomet uostalom duguje svoju globalnu popularnost činjenici da od svih sportova baš u nogometu najčešće pobijeđuju autsajderi. I treba biti na čisto, i u dvoboju Hrvata i Slovaka samo igra 11 ljudi protiv 11 ljudi i svaki ishod je moguć.

Eh sad, hoće li Hrvatska takvu utakmicu prepustiti Rijeci, odlučujuću i najbitniju, gradu koji ima stadion za jedva sedam tisuća gledatelja i gdje hladnoća Gorakog kotara može pokvariti uvjete – ostaje nam za vidjeti.

Zato se već u HNS-u zagovara ili Split ili Zagreb. Ulog je prevelik za bilo kakvu šalu ili za činjenje ustupaka. Hrvatska se protiv Slovačke ne smije postaviti kao favorit, nego kao goropadan domaćin koji pazi i na slučajnosti ili sitnice.

I ne smije nas zbog toga peći savjest, ta dve momčadi svijeta to rade.