ZAŠTO PERIŠIĆ SILOM ŽELI POBJEĆI IZ INTERA? Seksi menadžerica otkrila zbog čega Hrvat traži raskid ugovora

Mogu talijanski mediji i struka pričati što god hoće, ali hrvatski nogometaš Ivan Perišić, ostavio je vrlo dubok trag u svojoj karijeri u Interu. Uz napadača Maura Icardija, pružao je najbolje partije za posrnulu milansku momčad i to u trenucima kada je klub nemilice padao u formi, mijenjao trenere, gubio utakmice na svim poljima i bio daleko od konkurencije za naslov.

Zanimljivo, već dvije godine taj isti Inter ga se silom pokušava riješiti. Prije dvije godine tadašnji trener Manchester Uniteda, Jose Mourinho počeo je lov na Perišića, koji je trajao gotovo pola godine, ali Inter je toliko nerealno napuhavao cijenu Hrvatu (tražili više od 50 milijuna eura), da je ovaj na kraju, vjerojatno mimo svoje volje morao ostati. Stvar se pogoršala dolaskom Luciana Spellettija, izuzetno tvrdoglavog i samodopadnog trenera s kolkovijalno rečeno, ‘fiks-idejama’ koje ne može ili ne zna realizirati.

Ljetos se Spalletti, takoreći, razbacivao ponudama za Modrića, dovodio je zvučna imena poput Nainggolana, Baldea, Vrsaljka, De Vrija, obećavao je Scudetto, obećavao je nokaut fazu Lige prvaka i trofeje. Što je isporučio? Ništa! Ispali su iz skupine Lige prvaka i to na nevjerojatan način, u prvenstvu su toliko puta kiksali da nemaju više nikakve šanse osvojiti naslov prvaka jer kasne 19 bodova za Juventusom. Ostaje im još samo Kup, ali kao da je to natjecanje uopće bitno čelnicima Intera.

Međutim, ono što je Spalletti uspio napraviti jest unijeti nemir u momčad. Nerijetko održava kontroverzne ‘pressice’ na kojima ‘riba’ momčad zbog poraza, a na posljdnjoj su ga pitali baš o Perišiću i mogućem odlasku.

“Ako Ivan Perišić stvarno želi otići iz kluba, onda nemam izbora. Dok je tu s nama, a dok želi ići, neće igrati i bit će van momčadi. To je prilično jasna stvar. Netko tko ne može doprinijeti momčadi ne smije biti u njoj”, rekao je to trener Intera i zapravo time poslao poruku svim svojim igračima. Ipak, o budućnosti Perišića, barem kada je u pitanju transfer, ne odlučuje trener, već sportski direkotr Beppe Marotta, a on će problem vjerojatno riješiti.

Ostaje pitanje, pa zašto Perišić želi otići iz kluba u kojem je uz Icardija, ponajboljeg napadača današnjice, prvo ime i najvažniji igrač? Ima dobru plaću, dobre uvjete, igra jaku ligu, Ligu prvaka i gdje je problem? Na neki način je na to odgovorila i mendažerica i supruga Maura Icardija, Wanda Nara.

“Pregovaram s Marottom o novom Maurovom ugovoru i mogu vam reći da mi se direktor sviđa kao čovjek. Gospodin je i iskrena je osoba. Svi smo čuli da je tako komentirao i Perišićevu želju za odlaskom, otvoreno i iskreno. Želi mu pomoći da ode, ali mora misliti na Inter. Ne znam, možda iza te Perišićeve želje za odlaskom stoje i neki osobni problemi”, rekla je Wanda, koja očigledno zna nešto više o situaciji jer ipak su Perišić i Icardi prijatelji, a Wanda i Mauro dijele postelju i tko zna što sve šapuću na jastuku.

Ono što se može pročitati između redaka jest da Perišić, za sada, nema problema s Marottom, koji je inače razuman i inteligentan čovjek s istančanim osjećejem za biznis. Prodaja Perišića, koji je još u sjajnoj fizičkoj formi, ne ozljeđuje se često i u dobrim godinama, nikako ne sliči na potez koji bi povukao Marotta, a ako se u obzir uzme i činjenica da je Perišić drag navijačima i suigračima, inicirati njegovu prodaju bilo bi suludo. Dakle, dedukcija nas dovodi do toga da bi ‘problem’ mogao biti Spalletti.

Wanda Nara nagovijestila je kako problem na relaciji Inter-Perišić postoji, a Spalletti je to indirektno potvrdio svojim netaktičnim izjavama.

Fakt je, Perišić ove sezone ne igra dobro i to će mu otežati transfer, ne toliko zbog interesa, jer njega ne manjka, traže ga Arsenal i Manchester, već zbog cijene koju Inter očito ne želi spustiti. Perišić, realno, više ne vrijedi 40 milijuna eura koliko za njega traže u Milanu i ako ne ostvari transfer u siječnju, što je još svega dva dana, čeka ga mjesto na tribinama Giuseppe Meazze, jer ga trener nema namjeru vratiti u momčad.