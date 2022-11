‘ZAŠTO JE NAS HRVATE SRAMOTA STAVLJATI HRVATSKU ZASTAVU?’: Dalić otvoreno: ‘U svojoj smo državi, zašto bih se bojao jer sam katolik i vjernik!?’

Ostalo je još 15 dana do prve utakmice naše reprezentacije u Kataru. Hrvatska turnir otvara 23.11, u 11 sati protiv Maroka. Zlatko Dalić će 10.11. objaviti i konačni popis putnika, a sinoć je gostovao u HRT-ovoj emisiji ‘Hrvatska za 5’ gdje je pričao o brendirnju Hrvatske.

“To je naš najjači brend, po tome smo prepoznatljivi od 1998. i posebno nakon 2018. godine. Tamo smo cijeli svijet zadivili borbenošću i kvalitetom, ali u prvom redu domoljubljem i poniznošću. Pokazali smo cijelom svijetu kako se bori za svoju državu” rekao je Dalić o važnosti sporta.

‘Sramimo se’

“Onaj doček je bio najsretniji dan u mom životu. Hrvatska je tada bila puna zajedništva, ljubavi, emocija i veselja, takva bi Hrvatska trebala uvijek biti. To je bio najljepši doživljaj nakon Domovinskog rata. Da više ništa ne napravim s reprezentacijom, sretan sam i ponosan.”

Bio je vrlo kritičan kada je govorio čega fali u RH:

“Treba to pokazati, boriti se za domovinu na razne načine, istaknuti zastavu kad je praznik. Zašto ne pokazati ljubav i na takav način? Zašto je nas sramota stavljati hrvatsku zastavu, ako treba i svaki dan? Hrvatska reprezentacija je zato svetinja, ona to čuva, ona se bori za to. U svojoj smo državi, zašto bih se bojao jer sam katolik i vjernik? Dok sam ja u reprezentaciji ona će biti mjesto okupljanja svih Hrvata i svih navijača.”

“Mi smo i u lošim trenucima zajedno. Ništa te ne može zaustaviti kad si kompletan kao ekipa. Igračima pokušavam usaditi da nema tragedije, ali ni euforije. Treba biti čvrsto na zemlji i onda se može nešto napraviti.”