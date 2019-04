ZAŠTO HRVATSKI KADETI NEĆE NA EURO? Da, Srbi su problem, a tko bi drugi bio… Šteta!

Autor: Dnevno.hr

Neće biti mlade hrvatske nogometne reprezentacije, one do 17 godina starosti na Europskom prvenstvu u tom uzrastu ovoga proljeća. Iako je završila druga u svojoj skupini elitne runde kvalifikacija, nažalost pripalo joj je mjesto najslabije drugoplasirane reprezentacije iz svih osam skupina pa neće nastupiti na turniru u Republici Irskoj koji se igra od 3. do 19. svibnja.

Izabranici Tomislava Rukavine odigrali su vrlo dobar kvalifikacijski turnir Skupine 3, pri čemu su pobijedili Dansku te remizirali s Engleskom i Švicarskom, no u poretku drugoplasiranih momčadi ostali su na posljednjem mjestu te nisu izborili vizu za Europsko prvenstvo.

Na završnicu se, naime, uz domaćina plasiralo osam pobjednika skupina (Italija, Nizozemska, Engleska, Island, Španjolska, Portugal, Belgija i Francuska) te sedam najboljih drugoplasiranih momčadi (Austrija, Češka, Njemačka, Grčka, Rusija, Mađarska i Švedska).

Za poredak drugoplasiranih u obzir su se uzimali rezultati protiv prvoplasiranih i trećeplasiranih momčadi u skupini.

Hrvatska U-17 imala je željeni plasman u rukama u posljednjim minutama današnjeg ogleda Švedske i Srbije u Skupini 8, kada je rezultat bio neriješenih 1:1, no u petoj minuti sudačke nadoknade Švedska je postigla pogodak za pobjedu 2:1 i posljednje mjesto na EP-u u Republici Irskoj.