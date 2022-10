ZAŠTO BI DRŽAVA GRADILA STADION UDRUZI GRAĐANA ZVANOJ DINAMO? Da je Tuđman poživio, ove sramote možda niti ne bi bilo!

Autor: Ivan Lukač

‘Sudjelovat će država i financijski, uz druge sudionike. Ali, idemo i u obnovu i rekonstrukciju sportskih građevina diljem Hrvatske.’

Izjava o kojoj se priča. Suludo djeluje da je Vlada uopće dozvolila svom glasnogovorniku Marku Miliću sudjelovanje u emisiji na državnoj televiziji. U svom ovom vremenu od naše krvavo izborene samostalnosti vlasti su se baš sad sjetili pomoći u izgradnji novog stadiona i obnove ostalih sportskih objekata.

U trenutku kada su prošle dvije godine od razornog potresa u Petrinji, a ljudi i dalje spavaju u kontejnerskim naseljima vlast javno objavi da će ići u obnovu stadiona u Maksimiru.





Krivi trenutak, ali i jasno pitanje

Zašto bi država uopće dala novce ‘udruzi građana’ Dinamo? Udruzi koja je godinama služila kao privatni bankomat Zdravka Mamića. Bjegunca od iste te vlasti koja želi dati novce klubu koji i dalje ima Mamićeve potrčke u svojim prostorijama. Novo obećanje izgradnje Maksimira je samo jedno u nizu bizarnosti oko njegove obnove koje su počele 1999.

‘Da je Franjo Tuđman živio samo dva mjeseca dulje, imali bismo završen maksimirski stadion za 60 tisuća gledatelja. Trebalo nam je samo još trideset radnih dana da se u funkciju stave poslovni prostori ispod sjeverne tribine.’ izjavio je tada sportski direktor Dinama, Mirko Novosel. I to je sigurno jedna laž, ali zamislite da je istina. Da je Dinamo dobio stadion od 60 tisuća navijača. Bilo bi samo još veće ruglo nego ovo sadašnje zdanje. Nakon smrti Tuđmana krenule su izmišljotine, a glavni scenaristi bili su Bandić i Mamić koji su pričali takve bajke da bi im i braća Grimm zavidjeli. U periodu od 2001. do 2015. zli dusi koji su vladali Zagrebom 12 puta su najavili završetak obnove.

2009. Bandić je izjavio: ‘Stadion Maksimir bi prema mom mišljenju trebalo konzervirati na deset godina jer sada nije vrijeme za gradnju velebnih zdanja. Za pet, deset godina, možda, tko zna.’ Čak i je tadašnjem gradonačelniku u jednom trenutku dosadilo lagati. Ipak, trajalo je kratko, samo dvije godine kasnije rekao je da je spreman dati 200 milijuna eura za obnovu, ali da nema hrabrosti to napraviti bez raspiše referendum. Nije na kraju imao ni hrabrosti da ga raspiše pa je godinu dana kasnije izjavio da odustaje od obnove.

Spomenik korupcije u obnovu, a bolnice, vrtići i kuće pate

Pričalo se i o famoznom ‘Plavom vulkanu’ na Kajzerici, a natječaj za taj stadion dobila je jedna tvrtka iz Austrije, a koštao je oko 5 milijuna eura. Natječaj je poništen, a Bandić je šutio do prosinca 2013: ‘Maksimirski stadion obnovit ćemo do 2015. Krov stadiona će se financirati putem međunarodnog natječaja. Južna i istočna tribina također će na natječaj, a rebalansom proračuna u 2014. osigurat će se sredstva iz proračuna za sjevernu i zapadnu tribinu.’ Bilo je tada svima jasno da ništa od toga. Samo još jedna u nizu laži. Bilo je to u vremenu bojkota Bad Blue Boysa. Kada je Dinamo dominirao HNL-om, a sramotio se po Europi, a Mamić bio na vrhuncu. Tad ljude zapravo nije bilo briga za Dinamo pa novu ideju o obnovi nitko nije ni doživio. Bilo im je jasno da je tzv. građanska inicijativa zapravo ‘Mamić uzima pare klubu d.o.o.’

Jedina vidljiva promjena u svih ovih 23 godine od najave prve obnove su stolice na maksimirskom armiranom betonu. Naravno i iza njih stoje razne sumnje. Kada je upitan od strane medija koliko ih je platio odgovorio je u svojem stilu: ‘Šta te boli k*rac koliko sam platio stolice.’ Zadnja ideja o obnovi Maksimira stigla je prošle godine.

Na trenutak je izgledalo ozbiljno jer je skicu i model napravio Otto Barić ml., a taj trenutak trajao je kratko jer ste se ubrzo sjetili da se radi o Dinamu. ‘Procjenjujemo da je cijena izgradnje ovakvog stadiona oko 60 milijuna eura, a realizirati se može u roku tri godine.’ rekli su tada iz kluba. Komentar na novi stadion imao je i ‘pošten čovjek’ koji bježi od države pa se javio iz Međugorja: ‘Dežurni mrzitelji i duhovne mizerije, Dinamov novi space shuttle stadion na Maksimiru neće vas koštati ni eura. Imat ćete sve svoje novce za vrtiće, škole, bolnice, gongove i bongove, iako vas pola za iste nije uplatilo niti kune i sjetite ih se samo kada netko drugi nešto radi. Stadion će vam u Zagreb dovesti najveće glazbenike svijeta, najveće klubove, svi će procvjetati, bit će ukras i ponos od kojeg ćete i vi profitirati. Dinamo samo treba od grada pravo gradnje na zemlji koja je do 1992. bila njegova i malo sluha gradske uprave. Sve ostalo, riješit će klub sam i njegova uprava.’









Tako i mora biti. Dinamo je zaradio (sad koliko je Mamiću otišlo u džep to je druga priča) oko 400 milijuna eura u 21. stoljeću SAMO od prodaje igrača. Atletico je svoj stadion napravio za 120 milijuna eura. AEK Atena je u Grčkoj u raju za pranje novca i korupciju izgradio stadion za 20 godina, ali su ga napravili i koštao je 80 milijuna eura. U ovih 23 godine Dinamo je u obnovu stadiona uložio 20 milijuna eura više. Samo što je obnova nevidljiva nama navijačima i običnim ljudima. Vidljiva je onima koji su te novce od države, grada i kluba ulagali u svoje interese…

I da se vratimo na početak svega. Država želi financirati obnovu stadiona koji je godinama bio simbol korupcije i svega lošeg u gradu. Klub ima dovoljno novaca da sam napravi obnovu. Već puno puta sam napisao to, ali ponovit ću. I nova zagrebačka vlast i nova Dinamova govore da su drugačiji od prethodnika. Upravo na stadionu mogu to dokazati. Grad se može uključiti ako želi, ali država tu nema što tražiti. Lijepo je da Vlada misli o budućnosti i da žele da nove generacije gledaju stadion, a ne kartonsku kutiju, ali ne sada.









Ne sada kada ljudi dvije godine nakon i dalje živi u kontejnerima, a novac za obnovu je vjerojatno završio na gore navedenim stvarima. Ne sada kada se bolnice urušavaju, ne sada kada u istima fali lijekova. Ne sada kada djeca ne mogu u svoje vrtiće i škole jer su srušeni. Ne sada kada se događa najveća moguća inflacija i kriza sa plinom. Ne sada kada se događa demografski slom i ljudi se iseljavaju. Pa ako odu ljudi za koga se gradi onda taj već sada prokleti novi stadion?

Sada ima puno većih problema u državi, a Dinamo i Zagreb sposobni su sami i imaju dovoljno financija da sami to naprave. Možda jednog dana kada u državi budu cvjetale ruže i svi budu sretni, ali ne sada.