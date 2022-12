ZASLUŽIO JE TRANSFER U GIGANTA, A TAKO SKROMAN HRVAT! Ganuo je cijelu naciju jednim potezom i pamtit će ga kao vatreno čudo

Zaista je teško nakon ovog Svjetskog prvenstva odabrati igrača Vatrenih koji je odigrao najbolje, jer ako se kući vratite s trećim mjestom na svijetu, svi su najbolji tu nema dvojbe.

Mnogi su naravno isticali mladog Joška Gvardiola, koji je u paru s Lovrenom djelovao sjajno, sve do te nesretne Argentine, koja nas je potopila s tri lopte iza Livakovića.

Naravno tu su i Juranović, čiji nam je trk protiv Kanade i dodavanje za gol Livaji vratio osmjeh na lice, a kako je tek samo isključio rasplesanog Viniciusa pa Kramarić i ‘Doppietta’ protiv Kanade, isto kao i neumorni Perišić, ili joker s klupe Oršić.

Tu je i naš tercet iz veznog reda, epic Brozo je trči i kada više ne može, a bio je dugo ozlijeđen, Modrić, kapetan i tu se nema što za dodati, dok je Kova grizao kao nikad do sad i najzaslužniji je, uz Livaju i naravno Oršića, za drugi gol utakmice za broncu.

Vjera u sebe

Ipak po nama iskristalizirao se jedan mladić iz Zagreba, koji je nakon nekoliko pogrešaka izgubio vjeru u sebe, ali tu je bio Modrić da ga vrati na pravi put.

Kapetan je samo podsjetio Dominika Livakovića, da je on ‘golmančina’ i Liva je na ovom Svjetskom prvenstvu pokazao da je baš to, ‘Golmančina’ s velikim G.

