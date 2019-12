Zar su baš toliko loši? Potop mlade momčadi Aston Ville u Ligi kupu

Aktualni europski nogometni prvak Liverpool, koji će u srijedu igrati polufinale Svjetskog klupskog prvenstva u Kataru, u utorak je u četvrtfinalu engleskog Liga kupa zaigrao s najmlađom postavom u 127-godišnjoj klupskoj povijesti te izgubio na gostovanju kod Aston Ville u Birminghamu sa 0-5 (0-4), prenosi HINA.

Strijelci za Aston Villu bili su Hourihane (14), Boyes (17-ag), Kodjia (37, 45) i Wesley (90+2).

Aston Villa 5-0 Liverpool FT:

⚽️ Hourihane

⚽️ Boyes (og)

⚽️ Kodjia

⚽️ Kodjia

⚽️ Wesley

The semi-final of the Carabao Cup awaits Aston Villa after a convincing win against a very youthful Liverpool side. pic.twitter.com/PCgCxw4Ws6

— Squawka News (@SquawkaNews) 17. prosinca 2019.