ZAR SMO TO MORALI GLEDATI? Modrić žrtvovao i karton i ozljedu da bi spasio bod, potom iznesen na nosilima

S ovime se ne može biti zadovoljan, ali se može biti sretan. Lako je naša reprezentacija mogla ostati i bez jednog boda u Cardiffu, makar je povela, pa i kontrolirala utakmicu, pa bila i žrtva zacijelo sudačkog previda. No, za konačnih 1-1, a vjerovali smo u pobjedu, ne trebamo kriviti nikoga osim samih naših nogometaša. Koji su se nakon vodstva, baš kao i u Budimpešti protiv Mađara i u Bakuu protiv Mađara opustili, i dopustili suparniku da se vrati u utakmicu.

Wales je bio u izgubljenoj situaciji i Hrvatska je propustila prigodu da ga dokrajči. Kad se domaćin razbudio Hrvatska je nestala i završila utakmicu s dva ili tri udarca prema suparničkim vratima. Malo, premalo u utakmici u kojoj je željela pobjedu. Pa je zato i izbornik Dalić promijenio momčad, uveo svježe snage i vjerovali smo da je pogodio.

Tako se sudilo nakon našeg gola. Takva razmišljanja izbornika Zlatka Dalića potvrdila su se u prvoj izrađenoj Hrvatskoj akciji, u 9. minuti, koja je završila Vlašićevim pogotkom. Mladi Brekalo Bruno pobjegao je velškoj obrani poput divljači ispred lovca, neuhvatljivi Brekalo došao je do boka i zavrnuo u sredini do Petkovića koji je nesebično dao Vlašiću – i bilo je gotovo.

Da, Hrvatska je povela s 1-0, ali ništa nije bilo gotovo. Opet se dogodilo, slično kao u Budimpešti protiv Mađara, pa u Bakuu protiv Azerbajdžana da naši povedu i jednostavnu – stanu. Pogodak zarana u velškoj mreži kao da je zadovoljio apetite Dalićeve momčadi, počelo se okolo i naokolo, ali konkretnosti nije bilo. Taj se pristup u najgorem mogućem trenutku obio našima o glavu,

I u posljednjim trenucima sudačke nadoknade prvog dijela na scenu je izašao veliki igrač – Gareth Bale. Okončao je svoju mini partituru solo prodorom i udarcem, za pogodak, jednu dugu akciju Walesa u kojoj je i možda bilo i prekršaja u napadu. Kako bilo, Bale je zabio, majstorski i utakmicu doveo u dramatične vode.





Bio je to zacijelo sudački „poguranac„ za domaćine, prekršaj nad Kovačićem zaista se mogao suditi, to ne možemo poreći. Međutim, neki će reći i da je Kovačić premekano ušao u duel, a sudac je do tada puštao i oštriju igru. Razlog izjednačenja je bio ponajprije u pasivnosti Hrvatske nakon vodstva.

Pa je Hrvatska jako opasna živjela u nastavku utakmice, čak dugo nije mogla ni do lopte, Wales je krenuo na sve ili ništa, kako je Bale dan ranije rekao „bacali su se na glavu„.

Inače, Kovačića je na poluvremenu zamijenio Rakitić, a oko 60. minute Dalić je izvadio Petkovića i uveo Rebića. Možda jest bilo pomaka u igri, Hrvatska je vratila posjed lopte, počela više gledati prema naprijed. Ali, i dalje nije bilo konkretnosti. Čak smo više očekivali u tim trenucima i od Walesa, pa jedan bod nije dovoljan toj reprezentaciji za produženje nade u Euro.

Na kraju se Dalićeva postava i spašavala, zadnji velški juriš na naš gol bio je silno opasan, a u jednom trenutku i Modrić je spašavao situaciju žrtvujući i ozljedu i karton. Modrić je na nosilima iznesen s terena.

Da, dobro smo prošli.