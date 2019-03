ZAMALO BLAMAŽA Real se bez Modrića s posljednjeplasiranim namučio poput rudara

posljednjoj utakmici 29. kola španjolskog nogometnog prvenstva madridski Real teškom je mukom na svom Santiago Bernabeu svladao posljednju Huescu sa 3-2 (1-1).

Gosti su iznenađujuće poveli preko Hernandeza (3) na startu utakmice, no do poluvremena je poravnao Isco (25) da bi u nastavku Real do prednosti stigao golom Ceballosa (62). Novo izjednačenje i mogućnost senzacije donio je Etxeita (74), ali Benzema (89) je u samoj završnici spasio svoju momčad blamaže.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić nije konkurirao za nastup u momčadi “kraljevskog kluba”.

Treći Real sada ima 57 bodova, dva manje od drugog Atletica, a 12 manje od vodeće Barcelone.

Huesca je ostala posljednja sa 22 boda, dva manje od pretposljednjeg Raya Vallecana, a sedam manje od 17. Villarreala, koji drži posljednje mjesto koje osigurava ostanak u La Ligi.

Marko Rog je s klupe za pričuve odgledao 0-1 (0-1) domaći poraz Seville od Valencije. Jedini gol za “šišmiše” postigao je Parejo (45+1-11m).

Oba sastava sada imaju po 43 boda i nalaze se na šestoj, odnosno sedmoj poziciji.

Duje Čop je ostao na klupi Valladolida u 1-1 (1-0) domaćem remiju protiv Real Sociedada. Domaće je u vodstvo doveo Keko (9), a poravnao je Oiarzabal (79).

Valladolid je 16. sa 30 bodova, dok je Real Sociedad 10. sa 37.

REZULTATI 29. KOLA,

Petak:

Girona – Athletic 1-2 (Stuani 37 / Williams 53, Raul Garcia 59)

Subota:

Getafe – Leganes 0-2 (Santos 49, Juanfran 83)

Barcelona – Espanyol 2-0 (Messi 71, 89)

Celta – Villarreal 3-2 (Aspas 50, 86-11m, Max. Gomez 71 / Toko Ekambi 11, Pedraza 15)

Alaves – Atletico 0-4 (Niguez 5, Diego Costa 11, Morata 59, Partey 84)

Nedjelja:

Levante – Eibar 2-2 (Morales 5, Rochina 26 / Escalante 19, Enrich 78)

Rayo Vallecano – Betis 1-1 (De Tomas 34 / Tello 81)

Sevilla – Valencia 0-1 (Parejo 45+1-11m)

Valladolid – Real S. 1-1 (Keko 9 / Oiarzabal 79)

Real M. – Huesca 3-2 (Isco 25, Ceballos 62, Benzema 89 / Hernandez 3, Etxeita 74)

TABLICA:

1 Barcelona 29 21 6 2 75 27 69

2 Atletico 29 17 8 4 43 19 59

3 Real M. 29 18 3 8 52 34 57

4 Getafe 29 12 10 7 36 26 46

5 Alaves 29 12 8 9 31 35 44

6 Valencia 29 9 16 4 31 23 43

7 Sevilla 29 12 7 10 47 37 43

8 Athletic 29 9 13 7 30 32 40

9 Betis 29 11 7 11 33 37 40

10 Real S. 29 9 10 10 34 34 37

11 Eibar 29 8 12 9 38 40 36

12 Leganes 29 9 9 11 29 34 36

13 Girona 29 8 10 11 32 39 34

14 Espanyol 29 9 7 13 32 43 34

15 Levante 29 8 8 13 40 51 32

16 Valladolid 29 7 9 13 24 40 30

17 Villarreal 29 6 11 12 34 39 29

18 Celta 29 7 7 15 39 49 28

19 Rayo Vallecano 29 6 6 17 31 52 24

20 Huesca 29 5 7 17 30 50 22