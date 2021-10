‘ZAJAHAO’ PRIJATELJA IZA UTAKMICE, ON GA UDARIO LAKTOM: Krenule su suze, a tu je i crveni!

Autor: J.Č

Derbi 8. kola Serie A između Lazija i Intera završio je pobjedom ‘nebeskoplavih’.

Tenzije koje su bile visoke cijelu utakmicu eskalirale su na kraju utakmice. Naime, Luiz Felipe se htio našaliti sa svojim bivšim suigračem Joaquinom Correom tako što mu je skočio na leđa.

Corea nije bio raspoložen poslije poraza te ga je udario laktom, a zatim je uslijedila gužva na terenu. Felipe Luiz je dobio crveni karton te zaplakao. Kada su se glave ohladile, Luiz je odlučio objaviti emotivnu sliku na Instagramu zajedno s Coreom.

‘Želio bih razjasniti situaciju’

“Želio bih prokomentirati negativne posljedice u vezi onoga što se dogodilo na kraju utakmice. Prije svega, želim razjasniti da izuzetno poštujem i respektiram Inter, kao i svaki drugi klub. Mi smo profesionalci, radimo na postizanju svojih ciljeva i nikada ne bismo uvrijedili drugog profesionalnog igrača. Na kraju utakmice sam skočio “Tucu” na ramena jer je on jedan od najboljih prijatelja koje mi je ovaj sport dao”, započeo je Luiz na Instagramu.

“Naše obitelji su prijatelji i oduvijek smo vrlo bliski. Htio sam se našaliti zbog rezultata, ali pretjerao sam. Nije to bilo najbolje mjesto, a ni vrijeme za takvo nešto. Ispričavam se svakome tko se osjetio uvrijeđenim, nisam to planirao. Bio je to nedužan čin osobe koja ima veliku naklonost prema Correi! Volim te brate!”, napisao je 24-godišnjak.

Podsjetimo, Lazio je slavio rezultatom 3:1, a prvi pogodak na utakmici zabio je Ivan Perišić iz kaznenog udarca.