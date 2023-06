Zaiskrilo na relaciji Osijek – mlada reprezentacija! Tvrde kako Skočićeva izjava nije istinita

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Mlada U21 reprezentacija hrvatske ima dosta problema pred Europsko prvenstvo, koje zajednički organiziraju Rumunjska i Gruzija, a koje za naše male Vatrene započinje za devet dana protiv Ukrajine.

LAFC nije pustio Stipu Biuka na prvenstvo, Luka Sučić i Hrvoje Smolčić su ozlijeđeni, Mario Vušković je pod suspenzijom, a Zlatko Dalić je, uz već ranije članove Vatrenih Josipa Stanišića i Josipa Šutala, naknadno pozvao i Diona Drena Belju, dok je po izjavio izbornika U21 reprezentacije Dragana Skočića, Osijek nije dozvolio dolazak na okupljanje Draganu Skočiću.

U21 EURO CHAMPIONSHIP SQUAD LISTS 🧵 Hope this helps your #sorare scouting for the summer 🤝 🚨Some squad lists are only preliminary 🚨 pic.twitter.com/9EUlL7Rimh — Harry Trades (@HarryTradesYT) June 7, 2023

Neistinita tvrdnja









“Nastavno na izjavu gospodina Dragana Skočića, objavljenu u Sportskim novostima, a u kojoj navodi ‘Tražili smo Domagoja Bukvića, ali rekli su nam iz Osijeka da oni rano startaju s pripremama i da ga ne puštaju‘, nije istinita tvrdnja da se igraču nije dozvolio odlazak na Europskom prvenstvu kako se to želi sugerirati. Domagoj Bukvić je dobio poziv za participirati u selekciji U20 koja je u lipnju igrala pripremne utakmice protiv reprezentacije Kine i selekcije reality showa “Utakmica života” te pretpoziv za pripreme za Europsko prvenstvo do 21 godine”, odgovorili su za SN iz Osijeka.

Iz kluba su nadodali kako je u proljetnom dijelu sezone Bukvić odigrao deset prvenstvenih utakmica u kojima je, gotovo u svima, participirao po 90 minuta te da je imao gotovo punu minutažu na Europskom prvenstvu za igrače do 19 godina koje je održano krajem ožujka, smatrali su da mu je “na kraju sezone potreban odmor kako bi bio spreman za početak priprema ili za eventualnu aktivaciju pretpoziva u reprezentaciji do 21 godine”, navode iz kluba s Drave.

“Budući da se aktivacija Bukvićevog pretpoziva u reprezentaciju do 21 godine do ovog trenutka nije dogodila, izjavu izbornika Dragana Skočića smatramo nepotrebnom i neprimjerenom. Igrači svih uzrasta NK Osijek, kao i do sada, uvijek će se odazivati reprezentativnim akcijama za službene nastupe odgovarajućih selekcija, a takav će biti slučaj i s Domagojem Bukvićem ukoliko izbornik Skočić do 14. lipnja, kada istječe rok za prijavu momčadi, odluči aktivirati njegov pretpoziv. U svakom slučaju izborniku Draganu Skočiću i reprezentaciji Hrvatske do 21 godine želimo puno uspjeha na nadolazećem Europskom prvenstvu”, dodaju iz Osijeka.









Podsjetimo osim Hrvatske, nastupit će reprezentacije domaćina, kao i branitelja naslova Njemačke te Belgija, Španjolska, Portugal, Engleska, Nizozemska, Francuska, Italija, Norveška, Švicarska, Ukrajina, Češka i Izrael, a Hrvatska je u skupini B s Ukrajinom, Rumunjskom i Španjolskom.