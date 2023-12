Zagrepčani tvrde da ih kradu, a bilo je i suza: ‘Nevjerojatno da nas se ovako uništava’

Autor: Ivor Krapac

Nova utakmica bez pobjede u SuperSport HNL-u ostavila je Rudeš s velikim zaostatkom za svima ostalima u borbi za izbjegavanje posljednjeg mjesta koje donosi pad u niži rang. Zagrebački ogled s Lokomotivom u Kranjčevićevoj završen je bez golova, a nakon toga, u Rudešu je u fokusu bio posao koji je na terenu obavio glavni sudac Mario Zebec.

U 57. minuti isključio je Rudešovog napadača Vanju Vukmanovića, koji je dobio drugi žuti karton, a slijedili su crveni kartoni i za predsjednika Josipa Šimunića, legendarnog nekadašnjeg Vatrenog, te za direktora Stipu Čondrića.





Nakon svega, na službenoj klupskoj stranici je u priopćenju koje potpisuje Rudešov direktor Čondrić objavljen oštar prosvjed. U njemu se ističe da je zbog suđenja u Kranjčevićevoj bilo i suza u Rudešovoj svlačionici. Nije ih uspio suspregnuti Vanja Vukmanović, 19-godišnji napadač koji je bio isključen u situaciji koju je klub prikazao – ovdje.

‘Očito smo nekima trn u oku’

“Iako smo tek ušli u SuperSport Hrvatsku nogometnu ligu, očito smo nekima ‘trn u oku’, jer kako objasniti učestale sudačke previde na našu štetu. Naime, po tko zna koji put suci su nam pokazali koliko su ‘moćni’ i kako mogu poništiti sav naš trud na terenu”, piše u priopćenju koje je potpisao direktor Čondrić.

“Nevjerojatno je da je sudac Zebec u 55. minuti, nakon što je naš igrač Vanja Vukmanović prvi bio na lopti i izbio je ispred igrača Lokomotive, žuti karton pokazao našem igraču. S time da mu je to bio drugi žuti, odnosno isključujući crveni”, nastavlja se.

“Pokušali su ostali naši igrači uvjeriti suca da pogleda VAR, kako bi ponovno procijenio tko je napravio prekršaj, ali svi ti apeli nisu urodili plodom”, dodaje se u priopćenju.

‘Pomislili smo da stvarno nije vidio’

“I pomislili smo predsjednik Šimunić i ja, jer smo došli s klupe pružiti podršku igračima: ‘Ajde, možda zbilja nije vidio’. Ali nakon što je desetak minuta kasnije Zebec pokazao žuti karton Miguelu Camposu, predsjednik Šimunić ljutito je reagirao, udarivši kutiju s ‘kapicama’. No, bez ikakve prijetnje sucima. Ali onda se Fran Jović, četvrti sudac, sjurio prema klupi i pozvao Zebeca da isključi predsjednika Šimunića. Nisam mogao prijeći preko takve ishitrene odluke, pa sam pitao Jovića zašto to radi, a onda je počeo vikati ‘i njega isključi’, uz poruku kako je on ‘Fran Jović i da je već 15 godina u nogometu'”, dodaje se u priopćenju u kojem su riječi Rudešovog direktora Čondrića.









“Željevši se i na taj način nametnuti kao glavni djelitelj (ne)pravde, iako je bio tek četvrti sudac ovog dvoboja. Kad već Zebec nije pokazao dovoljno autoriteta…”, nastavlja se.

“Pri tom ne mogu ne spomenuti kako je naš 19-godišnji Vanja zaplakao u svlačionici i dugo nakon utakmice ostao šutke sjediti. I umjesto da ga suci zaštite na terenu, u svlačionici smo ga mi morali uzeti u zaštitu, nadajući se da mu ovakvi postupci neodgovornih pojedinaca neće ubiti volju za nogometom”, dodaje Rudešov direktor.

“Nevjerojatno je da nas se ovako uništava, baš kao što je žalosno da i sudačka organizacija šutke prelazi preko svega. I znamo da će nas kazniti, ali samo zato što više ne želimo šutjeti i trpjeti ovakva sudačka iživljavanja. Previše volimo nogomet, u koji ulažemo novac i vrijeme, i zato nećemo odustati od borbe za pošteni i čisti HNL”, zaključuje se u priopćenju koje je potpisao Rudešov direktor.









S druge strane, one u kojoj je svoje odluke pojašnjavao glavni sudac Mario Zebec, pogled na zbivanja daje službeni zapisnik nakon utakmice u Kranjčevićevoj.

“Na prijavu 4. sudca utakmice isključio sam službenog predstavnika kluba Josipa Šimunića zbog toga što je udario nogom bočicu za vodu u tehničkom prostoru te glasno izrekao: ‘Pi*ka vam materina svima'”, piše u službenom zapisniku.

“U 66. minuti na prijavu 4. sudca isključio sam pomoćnog trenera Stipu Čondrića zbog odgurivanja 4. sudca s obje ruke u prsa, između uzdužne linije i tehničkog prostora, a nakon toga pomoćni trener dvije i pol minute odbijao je napustiti klupu te na kraju opsovao riječima: ‘Jeb*m vam svima mater'”, dodaje sudac Zebec o svojim odlukama.

Podsjetimo, Rudeš nakon ovog remija na dnu ljestvice ima 13 bodova zaostatka za Lokomotivom, Varaždinom, Slaven Belupom i Istrom 1961, koji su poredani i bodovno izjednačeni od šestog do devetog mjesta.