Hajdukovci oduševljeni senzacijom: ‘Ma ovo će nam dati vjetar u leđa’

Autor: Ivan Lukač

Počela je nova sezona HNL-a, a na premijeri prvenstva i u najvećem hrvatskom derbiju nogometaši Hajduka su nakon preokreta, na maksimirskom stadionu, svladali Dinamo 2-1 (0-1).

“Bio je gorak okus u ustima nakon utakmice prije tjedan dana. Čestitke momcima na borbi danas, neću reći na zasluženoj pobjedi, ali na pobjedi koja će nam dati vjetar u leđa. No danas nije bila najbitnija utakmicama, izrazio bih sućut obiteljima preminulih u Zagrebu, to je bitnije od nogometa” započeo je Krovinović.

Veznjak Hajduka je dodao: “Klasično dobar Dinamo, malo nas je sreća pomazila, individualna kvaliteta Lučića i Livaje i okrenuli smo utakmicu. Svaka čast svima. Nismo odustali, na poluvremenu smo imali dobar sastanak, znali smo da nismo u velikom zaostatku.”





Dinamo šokiran

Dotaknuo se i novih pojačanja: “Odjidja-Ofoe? On je jako veliki igrač s velikom karijerom, nadam se da će nam pomoći kao što je i pomogao u ove dvije utakmice. Ali i ostali novi igrači su se pokazali, prilagodili su se, atmosfera je super. Konferencijska liga? Željno iščekujemo ždrijeb, ali pripremamo se za Rijeku u nedjelju. Imamo dva dana odmora, treba se oporaviti jer sezona je duga”, zaključio je.

Komentar utakmice dao je i Stefan Ritovski: “Imali smo utakmicu pod kontrolom, na ovakav način izgubiti… Čestitao bih Hajduku na pobjedi. Nismo klub koji traži alibi, nego idemo dalje i okrećemo novi list. Za Astanu se trebamo resetirati i idemo na novu pobjedu.”

“Nogomet se igra 90 minuta, moraš biti fokusiran do kraja utakmice. Oni su kaznili naše dvije greške. Imali smo posjed lopte, kontrolu utakmice, penal, ali uzalud sve kad izgubiš. Čestitam Hajduku još jednom. Nogomet ne prašta, nemaš previše prostora ni radovati se ni tugovati, idemo dalje. Dinamo je spreman za sva natjecanja.”

Komentirao je i Europu: “Astana? Čvrsta ekipa, godinama je u Europi, ima dosta naših igrača. Tu su i umjetna trava, vremenska razlika… Volio bih da napravimo prednost kod kuće pa ćemo vidjeti dalje.”

Bišćan: “Nismo zaslužili poraz”

Igor Bišćan je rekao: “Sigurno da smo razočarani. Mislim da smo bili puno bolja momčad, držali smo sve pod kontrolom, potpuno nadigrali Hajduk, imali i vodstvo i penal. Mislim da smo ih potpuno deklasirali igrački. Ali tako je to u nogometu, treba to prihvatiti i čestitati Hajduku na pobjedi. Nama ostaje žal da nismo naplatili sve dobro što smo napravili bar jednim bodom.”

“Žao mi je što smo primili gol kako smo primili, pokušavali smo doći do pobjede i na kraju ni iz čega im dopustili korner. Nemam što zamjeriti igračima. Igrali smo kombinatorno, hrabro. Sve se svelo na taj jedanaesterac. Da smo ga realizirali, vjerujem da bismo sve okrunili uvjerljivom pobjedom. Mogu biti zadovoljan većim dijelom utakmice, ali treba iz ovoga izvući i pouke. Spremamo se za utorak.”









Dodao je: “Imali smo jedanaesterac i kontrolu lopte, Hajduk praktički nije ozbiljnije zaprijetio. Jedanaesterac nas je malo psihički poljuljao, znali smo da smo mogli utakmicu privesti kraju, a onda nešto zaluta, malo pogriješiš i vratiš protivnika u igru. Događa se. Jako sam zadovoljan kako smo igrali, bili smo puno bolji nego prošlu utakmicu i zaista nismo zaslužili ovaj poraz.”

Zaključio je s Europom: “Astana? Ako ćemo biti na ovom nivou, imamo se čemu nadati. Siguran sam da ćemo biti dobri. Pražnjenje je veliko jer smo izgubili nešto što smo zaslužili, no moramo se što brije izbiti to iz glave. Čekaju nas možda i dvije najvažnije utakmica u sezoni. Ali ako budemo igrali ovako, mislim da neće biti problema.”

Leko oduševljen

Izjavu je dao i Ivan Leko: “”Slatka pobjeda, pogotovo način na koji smo dobili. Te pobjede u zadnjim minutama su najslađe. Bili smo u izgubljenoj situaciji, da je Dinamo zabio penal, vjerojatno bi bilo bliže 3:0 nego 2:1. Ali pokazali smo još prošlu subotu da imamo pravi gard i karakter, pokazali smo to i sad i zaslužili smo ovo.”









“Po meni je ovo bio lošiji Hajduk nego u Superkupu. Ali po statistici smo imali više šuteva, čak i šansi za ranije riješiti utakmicu. Ovo je na tragu nečega. Bolja je situacija jer imamo konkurenciju na treningu, svi žele igrati. Lijepo je dobiti na Maksimiru, stvarno smo se svi poveselili. Hvala svima koji su došli i vjerovali nakon Superkupa. Sretan sam zbog pobjede, ali i jako svjestan da nam treba puno rada. Imamo jako težak raspored, sigurno nas lijepi početak neće zavarati.”

Komentirao je i vratara: “Lučić? Njega sam zaboravio, on nam je dobio ovu utakmicu. Kad ti golman na 0:1 obrani penal, znači da je on igrač utakmice. Ali znate koliko je takvih situacija u Dinamu imao Dominik Livaković, golman Rijeke isto… Špica i golman su dvije ključne pozicije. Kad se vrati Lovre, mislim da bismo stvarno mogli biti mirni na toj poziciji. On je kapetan i pravi vođa i jedva čekamo njegov povratak.”

“”Je li ovaj Hajduk jači nego onaj prošle sezone? Normalno da je. Doveli smo pet-šest boljih igrača, ambiciozni smo, želimo puno, biti blizu, jako blizu. Nije to kod nas bilo neko ludilo danas, prvo kolo je, zahvalni smo na rezultatu i sreći, ali smo svjesni situacije. Atmosfera je odlična, sjajno radimo i na nama je da nastavimo” zaključio je.