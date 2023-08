Zagreb na oprezu prije dolaska Grka: Navijači ne bi smjeli u Hrvatsku, a za domaće objavljeno upozorenje

Autor: Ivor Krapac

Prošlo je tjedan dana otkako je proteklog ponedjeljka navečer odjeknulo da su izbili veliki neredi u Ateni, večer uoči predviđene utakmice u kojoj je Dinamo otišao u goste AEK-u u trećem pretkolu Lige prvaka. Život je izgubio 29-godišnji navijač AEK-a, utakmica je bila odgođena, a zbog toga, susret koji je na rasporedu sutra u 20 sati bit će prvi u ovom hrvatsko-grčkom ogledu, u borbi za ulazak u završno pretkolo.

Zbog ozračja u kojem će se ova utakmica igrati, vladaju i posebne mjere opreza, s pripremama i upozorenjima koje je objavila Policijska uprava zagrebačka.

“U svrhu održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira tijekom putovanja na utakmicu i povratka, kao i neometanog odigravanja nogometne utakmice, policija će poduzimati mjere i radnje iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima, Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakonu o javnom okupljanju”, piše u policijskom priopćenju.





“Unatoč odluci UEFA-e kojom je zabranjena prodaja ulaznica gostujućim navijačima, očekuje se veliki broj domaćih navijača koje pozivamo da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama koje navodimo u nastavku priopćenja”, dodaje se.

Stadion se otvara dva sata prije utakmice

“Ulazi u stadion Maksimir bit će otvoreni od 18 sati, stoga pozivamo posjetitelje da na vrijeme krenu prema stadionu te da, ukoliko su u mogućnosti, koriste javni prijevoz radi izbjegavanja gužve. Imajte na umu posebnu regulaciju prometa koja će biti na snazi”, nastavlja se u policijskom priopćenju.

“Na dan odigravanja utakmice u utorak, 15. kolovoza 2023. godine organizator će, u suradnji s policijskim službenicima te sukladno Prethodnoj suglasnosti Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Grada Zagreba, kao i Rješenju Policijske uprave zagrebačke, uspostaviti posebnu regulaciju prometa na način da će od 6 sati za sav promet biti zatvoreno:

parkiralište od spomenika „Bacač diska“ do zapadnog parkirališta stadiona Maksimir

servisna cesta od Budakove ulice i nekadašnje tržnice Borongaj do bazenskog kompleksa Svetice, odnosno do zapadnog parkirališta gradskog stadiona Maksimir

parkiralište nekadašnje tržnice Borongaj i poligon za obuku vozača osim za vozila s akreditacijom organizatora

Hitrecova ulica i parkiralište na Hitrecovoj ulici

parkiralište kod bazenskog kompleksa Svetice

parkiralište ispred zapadne tribine gradskog stadiona Maksimir osim za vozila s akreditacijom organizatora

zapadno parkiralište Ekonomskog fakulteta-Zagreb na Trgu J. F. Kennedya.

Mjere posebne regulacije prometa bit će na snazi do 24 sata (ponoći)”, stoji u priopćenju.

Upozorenje na pravila

Policija je upozorila i što sve nije dozvoljeno za vrijeme sportskih priredbi poput one koja je na rasporedu sutra navečer u Zagrebu.









“Na ulazima u stadion redarska služba provodi sigurnosne provjere. Sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno je:

unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju

unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja

paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita

maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način s ciljem prikrivanja identiteta

unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti

pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti

pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor te prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju

bacanje predmeta u natjecateljski prostor

boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.”

“Sva uočena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i drugim zakonima. Pored ostalog, ulazak u stadion odbit će se:









posjetiteljima pod utjecajem alkohola

osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu

posjetitelju za kojeg se utvrdi da posjeduje zabranjene predmete

osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici”, stoji u policijskom priopćenju.

Sve će se snimati

Policija je upozorila i da će snimanje razotkriti prijestupe, ako ih bude.

“Policija će, na dan odigravanja utakmice, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima – prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice – audio i video snimati te fotografirati javno okupljanje i javna mjesta na stadionu te prilaznim pravcima”, stoji u priopćenju.

“Pozivamo posjetitelje i gledatelje da poštuju upute i pravila organizatora te upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu”, zaključuje se u objavi Policijske uprave zagrebačke za javnost dan prije utakmice u kojoj će Dinamo ugostiti AEK.