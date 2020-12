ZADRŽAN U POSTAJI NAKON NESREĆE: ‘Automobil koji ima tri tjedna je razbijen, a on je jedva izvukao živu glavu’

Nogometaš Tottenhama Danny Rose imao je prometnu nesreću u noći s utorka na srijedu nakon čega je priveden u policijsku postaju zbog prebrze vožnje.

On je udario u rubnik uz cestu, a od siline udarca njegov automobil je ostao bez jednog kotača.

Policija je stigla ubrzo na mjesto nesreće gdje je Rose podvrgnut alkotestu, koji je bio negativan.

“Osumnjičeni je zadržan u policijskoj stanici i to je sve što možemo reći u vezi s ovim slučajem”, poručili su iz policije.

Englezi mediji ističu da je Rose dobro prošao jer da je ova nesreća mogla biti fatalna za njega.

“Automobil koji ima tek tri tjedna je razbijen, a Rose je jedva izvukao živu glavu“, rekao je izvor za The Sun.

Rose bi ovog siječnja mogao napustiti Tottenham jer nije u planovima trenera Josea Mourinha.

Tottenham star Danny Rose arrested for dangerous driving after serious crash on A45: https://t.co/gu48kXjdQu

— NUFC News (@NUFCNewsApp) December 24, 2020