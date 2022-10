ZAČUDILO GA ŠTO BROZOVIĆ PUŠI: Nogometaš i sam zapalio, kazna zbog poteza na klupi

Autor: Dnevno.hr/ I.L

U jednom trenutku bio je jedan od najboljih veznjaka svijeta te možda i najbolji u Italiji, Radja Nainggolan uvijek je bio poseban nogometaš.

Što zbog svog izgleda što zbog ponašanja, popularni ‘Ninja’ od prošle sezone igra za matični Royal Antwerp. Vratio se u domovinu nakon što je 15 godina igrao u Italiji.

Iako se vratio u svoj klub gdje bi trebao biti primjer mladima, poznati Belgijac je zapalio cigaretu na klupi u susretu protiv Standarda. Ekspresno je potjeran u rezervnu momčad.





Komentirao Brozovića i pušenje

Bio je ‘Ninja’ i suigrač našeg Brozovića, a tada je rekao. ‘Brozović vas definitivno zapali. Jeste li vidjeli lijepu fotografiju Broza na kojoj puši? Da sam ja zapalio, zaklali bi me, ali to je licemjerje. Što je krivo u cigareti u društvu ako trčiš na terenu? To čini trijumf još više prekrasnim.’

Radja Nainggolan had smoked at the bench in the Standard – Antwerp match. Antwerp sent him to Antwerp B Team. pic.twitter.com/O2adYeC3u2 — Ronald Morgan (@ronaldmorgan_) October 17, 2022









Belgijac je u braku s Talijankom Claudijom Lai koja je 2020. dobila rak, a Nainggolan je tada tražio od Intera da ga pošalju na posudbu u Cagliari.

Naime on i njegova supruga upoznali su kada je on tamo nastupao od 2010. do 2014., a vratili su se tamo kako bi se ona u rodnom gradu oporavila od raka.