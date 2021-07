ZABRANJENO KORIŠTENJE JEDNE BOJE NA DRESOVIMA U SERIJI A: Pogledajte razlog zabrane

Čenici prve talijanske nogometne lige, Serie A, donijeli su jednu crlo zanimljivu odluku.

Naime, u sezoni 22/23 bit će zabranjeno korištenje zelene boje na dresovima. Uzrok ove odluke je slaba vidljivost igrača u dresu koji je zelen jer je travnjak također zelene boje, a to se ne sviđa televizijskim kućama koje daju ogromne svote novca za TV prava.

Šefovi lige svoju su odluku opravdali i kao pomoć sucima i gledateljima, ali i samim igračima koji će moći bolje razlikovati suigrače. Iako je pravilo već doneseno, vrijedi tek od iduće sezone jer su neki klubovi već izdali garniture za nadolazeću sezonu. Još jedan novitet je i taj da cijela oprema koja se sastoji od dresa, kratkih hlačica i štucni mora biti u istoj boji koja mora prevladavati, ako se koristi tri ili više boja.

Reports in Italy say that, from the 2022/23 season, Serie A clubs can no longer have outfield shirts that are primarily green.

TV companies are said to be worried that green kits are too similar to the colour of the pitch meaning players blend into the background.

— Tom Carnduff (@TomC_22) July 15, 2021