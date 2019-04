ZABORAVLJENI VATRENI ZAŽALIO ZBOG TRANSFERA U INOZEMSTVO: ‘Volio bih da sam ostao u Dinamu!’

View this post on Instagram

ANTONIJO JEŽINA EKSKLUZIVNO ZA NOGOMET.HNL o Belgiji, budućnosti i hrvatskoj reprezentaciji •••••••••••••••••••••••••••••• Nekadašnji vratar Zadra, Istre 1961 i Dinama otvorio nam se i ispričao kakvi su mu planovi za ljeto, zašto je odlazak u belgijsku ligu bio pogreška te se prisjetio epizode među Vatrenima. •••••••••••••••••••••••••••••• 29-godišnji Šibenčanin je u ljeto 2016. napustio Maksimir i potpisao za Royal Antwerpen. No, Belgijci mu nisu dali pravu šansu. Klub je napredovao te iz druge, Promixus lige, ušao u Jupiler ligu, najviši rang tamošnjeg nogometa, a Ježina ostao bez prilike. U prvoj je sezoni skupio tek četiri nastupa, dok je zadnje minute u njihovom dresu upisao još u veljači 2017., nakon čega je prebačen u drugu momčad. •••••••••••••••••••••••••••••• Danas razmišlja o pozitivnom raspletu situacije i boljoj, obećavajućoj budućnosti. •••••••••••••••••••••••••••••• – Zasad nemam neke posebne želje (što se klubova tiče, op.a.). Kroz naredni ću period razmotriti najbolje opcije sa svojim agentom, pa ćemo vidjeti, rekao je. •••••••••••••••••••••••••••••• Je li zbog svega odluku o odlasku u inozemstvo požalio? •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• – S obzirom na okolnosti koje su se dogodile ovdje u Belgiji, volio bih da sam ostao u Dinamu. No, tada je današnju situaciju bilo teško predvidjeti. Sada je tako kako je i jako sam motiviran da zaigram u nekom novom klubu, ističe Antonijo. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ispričao nam je i kako je prije pet godina završio među Vatrenima. Za hrvatsku reprezentaciju debitirao je u rujnu 2013. protiv Južne Koreje, što mu do danas ostaje jedini nastup u kockastom dresu. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• – Svojevremeno sam imao jako dobru sezonu u Istri, što su prepoznali izbornik Igor Štimac i trener vratara Tomislav Rogić te sam dobio poziv. Predivan je osjećaj biti s najboljim igračima i predstavljati svoju zemlju. To je san svakog sportaša, zaključio je Ježina.