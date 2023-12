Zaboravljena zvijezda otkrila: ‘Hrvat, Srbin i Bosanac se smiju i pričaju, a Mourinho u čudu’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Nekadašnji vratar zaprešićkog Intera koji je 2010. godine realizirao bombastičan transfer u Chelsea, Matej Delač, gostovao je u Podcast Inkubatoru u kojem je, između ostaloga, pričao o prijateljstvu koje ga veže za bivše srpske reprezentativce Nemanju Matića i Branislava Ivanovića.

Iako u Chelseaju zapravo nikad nije dobio pravu priliku, Delaču je period proveden u Londonu ostao u lijepom sjećanju jer je stekao jako dobre prijatelje s kojima je imao sjajan odnos i koji su mu, kako je otkrio, puno pomogli.

“Kao što sam već rekao za Čecha, tako je bio i Bane Ivanović. Uzor i kao otac i kao profesionalac, Baš su me prihvatili, predivni momci. Bane je težak tip, ne otvara se prema previše ljudi, a kad se otvori jako je dobar. A s Matićem sam bio na posudbi u Vitesseu, jako puno mi je pomogao. Zahvalan sam mu na tome, ali Bane… Za mene je nevjerojatno da se tako netko ponaša prema nekom čovjeku jer sam za njega ja bio klinac”, rekao je danas 31-godišnji Delač, član danskog Horsensa.

Nesebična pomoć Ivanovića

“Kad sam potrgao križne ligamente bio sam u Sarajevu na posudbi, vraćam se u London i idem na operaciju. Obavim operaciju i tri tjedna sam na štakama i treba mi netko pomoći. Današnja supruga, tada djevojka, nije mogla doći i pitam se tko će me voziti, kako ću, šta ću? I kaže tim menadžer ideš kod mene u stan i moja djevojka i ja ćemo ti pomagati. A tada se umiješao Bane i kaže: “Ne, ide kod mene!’ A on ima četvero djece. A kaže da imaju sobu i da ću kod njega spavati, da će mi njegova žena pomoći. Pa je li mora to reći? Imao je svoje utakmice, to je bilo negdje usred sezone. A čovjek mi je donosio jelo, stavljali su mi led nakon operacije, donijeli su mi stol za masažu. Ono, fenomenalno”, otkrio je Delač.

Ispričao je i zanimljivu anegdotu s legendarnim portugalskim trenerom Joseom Mourinhom. Osim s Ivanovićem i Matićem Delač je tijekom perioda u Londonu najviše vremena provodio i s Asmirom Begovićem, bivšim BiH reprezentativcem.

“Sjedimo mi tako u kantini i jedemo, Bosanac, Hrvat i njih dvojica iz Srbije. Tada ulazi Mourinho i onako u čudu je: ‘Hrvat, Srbin i Bosanac se smiju i pričaju. I uslika nas i ode. Ubrzo se vrati i svima dijeli slike i kaže: ‘Dijelite ovo u svojim zemljama, da se vidi da možete biti dobri.’. On baš sve zna i prati”, objasnio je Delač, koji je za Chelsea potpisao u rujnu 2009. godine, ali u dresu ‘Bluesa’ nije zaigrao, nego je slan na posudbe u Vitesse, Češke Budejovice, Vitoriju Guimaraes, Inter Zaprešić, Vojvodinu, Sarajevo, Arles Avignon i Excel Mouscron.