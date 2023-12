Zabio gol zbog kojeg mu se divio cijeli svijet, a sve je ponovio sa 66 godina

Čudesni golovi su oni koji se već prenose s generacije na generaciju te i dalje izazivaju divljenje. Neki primjer su Maradona protiv Engleza, Van Basten protiv SSSR, Ibrahimovićeve škarice s 30 metara itd.

Upravo je po škaricama poznat postao Klaus Fischer, bivši reprezentativac Zapadne Njemačke. Danas njemačka legenda slavi svoj 74. rođendan. Fischer je najpoznatiji bio po svojim nastupima za Zapadnu Njemačku.

Tada je bio tandem s Karlom-Heinzom Rummeniggeom na Svjetskom prvenstvu u Španjolskoj 1982. gdje su Nijemci došli do finala, ali ih je svladala Italija Dine Zoffa i Paola Rossija.

U svojoj karijeri, gdje je igrao isključivo u Njemačkoj, ponajviše u Schalkeu, prije toga u 1860 Münchenu, a kasnije za Köln i Bochum, a Njemačka ga pamti baš po škarcicama.

Tu atraktivnu vještinu pokazao je protiv Švicarske 1977. Gledatelji njemačke televizije najprije su proglasili golom godine, a kasnije golom desetljeća i golom stoljeća.

Najvažnije škarice zabio je u polufinalu 1982. za izjednačenje 3:3 protiv moćne Francuske predvođene Michelom Platinijem. Kasnije je Njemačka zbog boljih izvođenja penala u toj utakmici turnira izašla kao pobjednik. Prije osam godina je, u dobi od 66 godina, za njemačku televiziju demonstrirao svoj zastitnički potez i šokirao cijelu naciju.

Happy birthday to Klaus Fischer, who turns 74 today. 🇩🇪









Here he is in a German TV studio at 66-years old, showing us you never lose it. 🚲 pic.twitter.com/yS4cBydYST

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 27, 2023