ZA VATRENOG TO ĆE BIT POSEBAN SUSRET: ‘Za mene je to posebna utakmica, drago mi je da se mogu vratiti ovdje gdje sam odrastao’

Sutra nas očekuje odlučujuća utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija protiv Austrije u Beču, a jedan od onih koji se sigurno vesele odlasku u glavni grad Austrije je Mateo Kovačić.

Mateo je rođen i odrastao u Austriji u Beču i veseli ga povratak u grad njegovog djetinjstva, iz kojeg je potom prešao u Dinamo da bi u karijeri zatim još nastupao za Inter, Real Madrid i trenutno Chelsea.

Iako ga veseli odlazak u Beč Kovačić želi pobjedu na Ernst Happel stadionu, isto kao i cijela Hrvatska, a danas je utakmicu najavio na press konferenciji.





Želimo Final Four

“Rođen sam tu i odrastao, prvi dani su mi bili u Austriji, puno su mi dali. Obitelj mi i dalje živi ovdje. Za mene posebna utakmica, drago mi je da se mogu vratiti ovdje gdje sam odrastao. Lijep osjećaj za mene”, na početku pressice rekao je Mateo pa nastavio:

“Krenuli smo jako loše s tim porazom, nismo to očekivali. Krenuli smo dobro u utakmicu, no ne znamo što se dogodilo poslije, ali kasnije smo pokazali karakter. Sutra imamo tešku utakmicu, moramo odigrati našu igru i pobijediti te ostati na vrhu”.









Kovačić se osvrnuo i na kritike reprezentacije nakon neugodnog poraza u Osijeku na početku kampanje:

“Navikli smo na to. Nakon katastrofalne utakmice treba kritizirati, ali nakon dobre treba pohvaliti. Važno je pronaći sredinu. Nije lako kad igramo loše i kritizira se, ali to je nogomet i sport. Mi smo tu da sljedeću utakmicu budemo bolji. Igramo dobar i kvalitetan nogomet u Ligi nacija i tako trebamo nastaviti”, rekao je veznjak Chelsea i Vatrenih pa zaključio:

“Super je kad smo prvi u utakmici i sve ide odlično. Puno je utakmica, a sad pogotovo do Svjetskog se igra i u tjednu. Volimo igrati za reprezentaciju, a sad kad je rezultat je dobar je lijepo. Imamo priliku za Final Four i sutra samo da to i potvrdimo”.