ZA NJEGA DO JUČER NISTE ČULI! Bio potentniji od Halanda, a onda skoro nestao SADA POTOPIO MOURINHA

Autor: G.I.Š.

Najveće iznenađenje dosadašnje Europa Lige sigurno je poražavajući rezultat jednog od favorita natjecanja Rome, koja je na gostovanju u Norveškoj primila šest lakih komada.

Prošlotjedna dobra igra Rome protiv Juventusa, ali ipak uz poraz, protekla je Mourinhovim pokazivanje tri prsta tifozima Juve, čime ih je podsjetio na triplettu dok je bio za kormilom Intera.

Ipak izgleda kako je “Special one” pomalo izgubio od svojeg trenerske čarolije, te nije baš ostavio veliki trag u Manchester Unitedu ili Tottenhamu, a nakon solidnog starta u Romi doživio je pravi potop i doživio najveći poraz u karijeri.

Zabio pet komada

Mourinhov i Romin krvnik bio je 21-godišnji Erik Botheim koji je zabio dva i asistirao za tri od šest komada Bodo Glimt u mreži gostiju iz “Vječnog grada”.

Ovaj mladić inače je veliki prijatelj jednog od najpotentnijih napadača na svijetu Erlinga Halanda, s mladići se znaju od 12. godine i mlađih kategorija norveške reprezentacije.

Zanimljivo je kako su nekada bili veliki suparnici, ali su kasnije shvatili kako nema potrebe da budu neprijatelji, te su čak snimili i rap pjesmu zajedno.







Promašio klub









Botheim je išao na probu u Barcelonu kao 11-godišnjak, a u profesionalnom nogometu debitirao je s 15. godina u dresu Lina, a odmah ga je kupio najbogatiji norveški klub Rosenborg, međutim ispostavilo se da mu je to bila greška karijere pošto je to značilo da neće moći redovito igrati.

Sve do 2020. godine u norveškom prvenstvu je odigrao tek 500 minuta u dresu Rosenborga, a za to vrijeme je njegov prijatelj Haland stigao je do jednog od najtraženijih napadača današnjice u Borussiji Dortmund.

Botheim je ostao bez kluba, a onda mu je Haland rekao da otiđe u Bodo Glimt:

“Haland mi je rekao da idem u Bodo/Glimt, da je to najbolji klub za moj razvoj”, istakao je Botheim, a da je bio u pravu svjedoči ovogodišnja statistika Botheima od 18 golova i 8 asistencija, uz sinoćnje “rasturanje” Mourinha.