Za Hrvatsku neće, ali Zlatan skupe automobile hoće: Pogledajte njegovu kolekciju i na ovo je baš slab

Iako su mnogi govorili da je to ne moguće Zlatan Ibrahimović je otišao u mirovinu. U suzama jer kako on kaže i lavovi plaču. Ispratio ga je cijeli San siro i zauvijek se ostavio nogometa.

No, sada će se malo više posvetiti svojim limenim ljubimcima. Ima impresivnu kolekciju koja ostavlja bez daha sve one koje vole automobile. U svojoj garaži ima svega pa idemo redom.

Posljednji automobil koji je završio u njegovoj garaži Zlatan je jednostavno poklonio sam sebi. Radi se o novom modelu SF90 Stradale koji je, inače, prvi potpuno električni Ferrarijev model. Ispod haube ima moćan V8 turbo motor koji omogućava ubrzanje od 0 do 100 kilometara na sat za samo dvije i pol sekunde.

Ovakav auto troši u prosjeku šest litara. Zanimljivo je da spomenuti V8 motor razvija 769 konjskih snaga, no, kad mu se pridodaju još tri manja električna motora, ovo cestovno čudovište razvija nevjerojatnih 986 konja. Sa svim svojim specifikacijama, to je najbrži Ferrari svih vremena, a koštao ga je 400 tisuća eura.

Najskuplji kojeg ima u kolekciji je Ferrari Monza SP2 koji je koštao oko milijun i pol eura. Zlatan je jedan od 500 ljudi na svijetu koji imaju ovaj automobil. Poznato je da strast za autima dijelio sa svojim pokojnim agentom pa su ova dva prijatelja vrlo često zajedno kupovala ove brze igračke.

Kad smo kod rijetkih primjeraka Ferrarija, Zlatan ima i Ferrari Enzo koji košta više od milijun eura i na svijetu ih ima samo 400. Ima Zlatan i Ferrarija F430 Spider koji vrijedi oko 130 tisuća eura.

Spyder se zove i model njegovog Porschea koji je kupio još tamo 2014. godine, as platio ga je skoro 800 tisuća eura. Kupio si je i skupi terenac Lamborghini Urus, koji je platio 180 tisuća eura. Zanimljivo je da i Cristiano Ronaldo također ima Urus. Zlatana očito privlače talijanski automobili jer je prije 10 godina kupio za 100 tisuća eura Maserati GranTurismo MC Stradale.

Nedavno je i svoju ženu počastio autom pa je to tako to najnoviji auto u njihovoj kući. Ibrahimović i Helena zamijenili su svoj Ferrari SF90 Spider zlatne boje, vrijedan oko pola milijuna eura, za skuplji model Daytona SP3, kojim se napadač Milana odvezao kući spuštenog krova.

