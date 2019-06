ZA DNEVNO! DALIĆEV ČOVJEK OD POVJERENJA POMALO LJUTIT: Izbornik o ovome baš i nije govorio!

Neprijepornu zaslugu za velika, bitna tri boda protiv Walesa ima vratar Dominik Livaković. Momak je obranio baš sve što se moglo obraniti, a u sudačkoj nadoknadi još i više, sačuvavši Hrvatskoj trijumf u trenucima kada je Wales krenuo na sve ili ništa. Nekoliko sekundi prije Kramarić nije dao “zicer”, kazna je mogla biti brutalna…

Istina je da je situaciju spasio Livaković, ne znajući kako bi mu skandirali zbog nepjevnog imena i prezimena stadion mu je uzvratio skandiranjem; “Live, Live”!

Trener vratara u reprezentaciji Marijan Mrmić nam je nakon dvoboja ispričao;

“Da, bio je odličan, odlučio sam se čiste savjesti za njega, još je u natjecateljskoj formi, a nevjerojatno je smiren za svoje godine. Ipak, ne zaboravite da je i kontinuirano pet godina među vratnicama, da brani dvije utakmice tjedno, nije neiskusan”, dodaje Mrmić.

“Sad imamo dva sjajna vratara, to smo znali i prije, a sad smo navijačima to i potvrdili. Vratari su nam, vjerujte, najmanji problem, Kalinić i Livaković, oba su klasni i psihički stabilni”, kaže Mrmić.

Dražen Ladić je bio sretan, ali i pomalo ljutit što je sve otišlo u dramski program…

“Ma, morali smo zabiti taj treći gol, ni Velšani nisu mogli stajati na nogama, propuštali su na sve strane, a zbog naše neusredotočenosti dovedemo se u cirkus. Daš treći i gotovo, a ovako, posla napretek za kardiologe”, duhovit je Ladić.

“O Livakoviću niti ne treba pričati, ma ni o Kaliniću, možemo samo biti sretni što ih imamo. Ovo je nevjerojatna pobjeda, trebala nam je kao zavoj na ranu, sad je sve sjajno, a vidite koliko malo je trebalo da čupamo kose jer nismo konkretni kada je najpotrebnije. Dobro, Wales je čvrsta momčad koja teško gubi, ali to nije Wales od prije dvadesetak godina, to je ozbiljna reprezentacija, s ambicijama. Mi smo igrali utakmicu baš protiv neugodnog suparnika i to pod imperativom”, zaključuje Ladić.

Mrmić nam dodaje i sljedeće:

“Obrana nam je bila dobra, Bale ju je terorizirao, ali ne morate valjda misliti da se čovjek neće sastati s loptom. Kad je raspoložen posebna je muka čuvati ga, a bio je raspoložen, dobro je i par puta tukao, a sjajno je Livaković zaustavio jedan prizemni Baleov udarac u donji desni kut. I da ga je primio nitko mu ne bi mogao prigovoriti”.