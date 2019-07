ZA DNEVNO! ĆIRO POTRESEN ZBOG KAOSA U HAJDUKU: ‘Nemojte to od mene tražiti, ako Boga znate’

“Nemojte od mene tražiti da se smijem Hajduku, ako Boga znate”, veli nam Ćiro Blažević, nekad i sam trener Hajduka. I njega je zadesila slična situacija kada je s Hajdukom dobio porciju od Debrecena.

“To je temperamentna sredina i takvom je valja prihvatiti. No, ovo s Hajdukom traje predugo, cijelu vječnost. I onda kada vam se događaju situacije u klubu momčad se pogubi, igrači počnu razmišljati o svojoj budućnosti i dogodi vam se ovako nešto. Jest, ovi s Malte dali su golove i to one ‘peleovske’, ali tako to ide. Kada nisi u sportu, natjecateljskom životu nego pratiš što ti je s klubom hoće se to događati. Nogomet ti je to, sine, kadgod pomisliš da je gotovo ti si gotov. Da Hajduk uopće nije zabio prvi gol bolje bi prošao, jer bi igrači ostali u naboju. Ovako, bili su uvjereni da je sve rješeno, pa vruće je, pa što ću gubiti snagu, kad ono”…

O treneru koji je otišao Blažević veli:

“Uvijek strada trener. Bio krivac ili ne. No, to klubu neće pomoći. Pitanje je što će pomoći, tu nitko nema odgovor. Samo znam da bez pristojno dobrog Hajduka problem ima cijeli naš nogomet. Ja rješenja nemam, da imam već bi okupio novinare i pričao o tome, ja volim Hajduk. Sada je sve toliko jako emotivno da se može događati sve i svašta, a za spas Hajduka potrebne su hladne glave. Split i Hajduk ovo nisu trebali doživjeti, ali nije kraj. Svaki pravi klub se izvukao, pa bi trebao i Hajduk, tu tradicija može biti presudna snaga”.