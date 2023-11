Za Dalića se pojavljuje veliki problem, a samo jedan igrač mogao bi biti lider novih Vatrenih

Autor: Andrija Kačić Karlin

Moramo se pripremiti za neku novu nogometnu Hrvatsku. U trenucima dok strahujemo kako će proći ostatak kvalifikacija za Euro, kada proživljavamo istinsku traumu zbog situacije u koju su se doveli Dalićevi izabranici kao da se akcelerativno postavlja sljedeće pitanje.

Tko će danas-sutra, pa gotovo i odmah, odmijeniti naše senatore? Evo, Ivan Perišić oporavlja se od teške ozljede, ima 35 godina. I da se oporavi pitanje je hoće li ikad biti više u formi na koju smo navikli.





Luka Modrić igra nogomet unatoč svih bioloških zakonitosti, sa svojim 38 godina još uvijek je lider reprezentacije i teško nam je zamisliti našu prvu postavu bez njega. Ima tu još igrača koji će se uskoro oprostiti od reprezentacije, Perišića i Modrića naveli smo samo kao primjer što nas čeka u doglednoj budućnosti.

Neka nova Hrvatska

Odmah valja napomenuti, takvi igrači kao što su Luka i Ivan niti se rađaju niti stvaraju svako malo. Jedinstveni po talentu, upornosti, osobnosti dali su Hrvatskoj sve, najzaslužniji su ljudi za sve uspjehe „vatrenih” u posljednjih šest godina. Dvije medalje sa svjetskih smotri, srebrna i brončana, te plasman u finale Lige nacija učinili su nas najponosnijim navijačima na svijetu.

Takve igrače nije moguće zamijeniti. Možemo naći alternative, ali pitanje je kada ćemo opet imati takve igračke i ljudske vrijednosti u reprezentaciji. Obojica, kao rođeni lideri, imali su i sjajnu karijere u europskom klupskom nogometu. I jedan je zacijelo naš najbolji nogometaš svih vremena, drugi je tu odmah iza njega. Pa, kako te ljudi zamijeniti?

Postavlja se pitanje tko će biti uopće lider nove nogometne Hrvatske? Dalićev pokušaj da napravi smjenu generacija samo je djelimično uspio. Upravo iz razloga koje smo naveli, takvi igrači rađaju se rijetko.

Ipak, kao novi lider se nameće mladi Joško Gvardiol, sada član udarne postave Manchester Cityja. Unatoč svoje mladosti pouzdan, zreo i talentiran, u utakmicama nadahnut i žestok, on je već dokazana vrijednost u reprezentaciji. A cijena od devedesetak milijuna eura koju je City platio za njega da bi ga otkupio od Leipziga dovoljno govori.

No, kako spasiti naš vezni red nakon odlaska Modrića. Još uvijek se velike nade polažu u Matea Kovačića koji igra zajedno s Gvardiolom u Cityju. No, Kovačić nikako da se ustali s dobrim partijama u reprezentaciji. A njega se smatra kao „prirodnim” nasljednikom Modrića. Daj Bože. No, rezerviran kakav za biti češće nam je razočaravajući nego očaravajući.

Pa nam na um padne Luka Sučić, mladi veznjak iz Salzburga. Nedvojbeno talentiran, ali još bez dovoljnog iskustva sigurno će dobiti šansu da bude tu negdje na Modrićevoj poziciji, kada nam Luka kaže – zbogom.









Nismo neskloni vjerovati da je i pred mladim Baturinom iz Dinama krasna budućnost. Iako još nije dogurao do A reprezentacije, njegove vrijednosti uopće nisu dvojbene. On je tipičan vezni igrač, plemenitog kova, s idejom, kojeg bi baš svaka momčad željela.

Vidjeli smo kako nam nedostaje svaki igrač koji se oprosti od reprezentacije. Sjetimo se odlaska Mandžukića, Lovrena i još nekih. Nije lako zamijeniti gorostase. Pa, evo, kako nadoknaditi kada nam jedan dan i maratonac Brozović ode? Pa, takvog igrača nema na svijetu. A nije daleko dan kada će i on otići, uostalom, iz Europe se već preselio u Saudijsku Arabiju što čine nogometni veterani.

I moramo biti razumni. Hrvatska nema baš isuviše mladih igrača svjetske klase. Nemoguće je zamijeniti jednog Perišića, Modrića, Brozovića, pa i Lovrena i sve one koji su prije otišli. Općenito, u nogometnom svijetu nacionalnih reprezentacija obično se žrtvuje jedan kvalifikacijski ciklus za promjenu generacije. Mi to nismo učinili i sada se već patimo.









Ajmo se poigrati samostalno, bez izbornika, koj bi to novi ljudi mogli biti obučeni u hrvatski dres. Naveli smo Baturinu iz Dinama i Sučića uz Salzburga. Možemo li uopće računati na Frigana iz Westerlooa? Ili Roka Šimić iz Salzburga? Na koncu, što se može uzeti iz Prve hrvatske nogometne lige? Tu nam misao staje, znamo i zašto. Sve skupa je to tanko, pretanko. Imali smo veliku reprezentaciju, gorostasnu generaciju. Igrače koji im mogu parirati kvalitetom i biti dostojne, baš kvalitativno svježe zamjene teško je naći.