Za Dalića se javlja novo svjetlo, Srpkinja izvela čudo s Vatrenim? ‘Sutra se javlja u reprezentaciju’

Nije ovih dana lako Zlatku Daliću, prvo zbog ozljeda koje hrvatske reprezentativce ‘šibaju’ već tjednima, a danas i zbog objave Marka Livaje da se oprašta od Vatrenih.

Ipak, za Dalića se javlja i jedno svjetlo, a ono se odnosi na stanje Brune Petkovića koji je prije tjedan dana morao biti zamijenjen u dresu Dinama u derbiju protiv Hajduka na Poljudu, a nakon toga je bilo objavljeno da ga čeka oko tri tjedna stanke zbog obnovljene ozljede zadnje lože.

Postoji mogućnost da Petković ipak bude spreman puno brže, možda već i za utakmicu protiv Turske u četvrtak u Osijeku u nastavku kvalifikacija za Euro kojem je dogodine domaćin Njemačka.

Tražeći rješenje za obnovljenu ozljedu, Petković je išao u Beograd, na tretman kod poznate Srpkinje Marijane Kovačević, a postoji mogućnost da je Srpkinja izvela čudo s ozljedom za koju se predviđala duža stanka.

Kako stoje stvari, o tome je nakon Dinamove pobjede nad Istrom 1961 u 11. kolu SuperSport HNL-a pričao Sergej Jakirović, trener zagrebačkih Plavih.

Posao sa ženom koja je svojedobno pomagala i Luki Modriću je, čini se, urodio plodom.

Luka Modrić visited Marijana Kovacevic in Belgrade. He is known as a miracle doctor who specializes in shortening recovery times. He treated Djokovic in the last Australian Open which he won the title, alongside other players.

