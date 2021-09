WEST HAM KLUB DUGE TRADICIJE BEZ VELIKOG USPJEHA: Od potpune propasti spasila ih porno industrija

Dinamo danas na stadionu Maksimir od 18 sati i 45 minuta dočekuje jednu od najstarijih londonskih momčadi, legendarni West Ham United poznate “čekićare”.

Ovaj klub radničke klase osnovan je još u 19. stoljeću, preciznije 1895. godine, u Londonu, a od početaka je povezan s brodogradilištima zbog čega su si nadjenuli nadimak “čekićari”.

Iako West Ham United ima dugačku tradiciju i veliku bazu navijača na Otoku, nikada nije uspio osvojiti prvenstvo, ali je isto tako i jedna od samo osam momčadi koja nikada nije pala niže od druge lige, sadašnjeg Championshipa. Čekićari su u elitnom razredu Engleskog nogometa proveli čak 63 sezone od njih 95 provedenih u nacionalnom engleskom nogometu.

Legendarne 60-te









Ipak iako nije među osvajačima sadašnje Premier lige, West Ham svoje legendarno mjesto u engleskom nogometu zaslužio je 60-tih godina prošlog stoljeća, kada su njihovi igrači odveli Gordog Albiona na svjetski tron.

Tri legende kluba, Bobby Moore, Geoff Hurst i Martin Peters predvodili su West Ham u 60-tima do naslova pobjednika FA kupa 1964. godine, da bi godinu dana kasnije osvojili i europski Kup pobjednika kupova.

Ipak ono po čemu se najviše pamti West Ham u kolektivnoj svijesti Engleza je 1966. godina kada je kapetan čekićara i engleske reprezentacije Bobby Moore podignuo jedini pehar koji je Engleska ikada osvojila.

Obilježili ih i Hrvati

Nakon vremena slave West Ham je potonuo u prosjek da bi u sezoni 1985/86 zabilježio najveći ligaški uspjeh osvojivši treće mjesto. Devedesetih se pod vodstvom Harryja Redknappa West Ham je dobio novu generaciju za visoke dosega, a predvodio ju je Paolo Di Canio.

Tada su za klub još igrali Ferdinand, Lampard, Cole, Wright, Kanoute, Bilić, Štimac i Šuker. Wes Ham je tada izgledo zaista snažno na papiru, ali osim osvajanja Intertoto kupa 1999. godine, čekićari nisu upisali bolji ligaški plasman od petog mjesta, a momčad raspala se do 2003. godine kad je West Ham ispao u drugu ligu.

Spasila ih porno industrija

Vlasnik West Hama Islanđanin Björgólfur Guðmundsson gurnuo je klub u stomilijunske dugove kad je njegova islandska banka Landsbanki propala i kad ju je država preuzela, a slavni klub se 2010 našao na rubu propasti.

Ipak nakon pregovora britanski poduzetnici David Gold i David Sullivan odlučili su otkupiti Guðmundssonov dug te 51% udjela u klubu. Zanimljivo je da su Gold i Sullivan jedni od rijetkih domaćih vlasnika u Premier ligi, a još zanimljivije je da su svoje bogatstvo od apsolutne nule zaradili u pornografskoj industriji. Obojica su odrasla u siromašnim židovskim obiteljima, Gold u Londonu dvjestotinjak metara od stadiona West Hama, a Sullivan u Walesu, nakon čega je kao student u Londonu zavolio West Ham.

Gold i Sullivan drže oko 85 posto vlasničkog udjela u klubu, a najveća pobjeda je to što je klub ostao stabilan nakon preseljenja s legendarnog Upton Parka na kojem je West Ham igrao od 1904. do 2016. na Olimpijski stadion.

Novi uzlet i slavni navijači

West Ham se napokon konsolidirao i posljednje sezone pod Davidom Moyesom došli su do 6. mjesta u Premier ligi, trećeg najuspješnijeg ligaškog ostvarenja u povijesti.

Klub je napravio igrače poput Ricea, Antonija, Součeka i Coufala, ali i kupio igrače poput Bowena, Benrahme te ovog ljeta Zoume i Vlašića.

Ono što Wast Ham čini posebni je niska slavnih navijača od Baracka Obame, Alfreda Hitchcocka, britanske kraljice Elizabete II., Lennoxa Lewisa, MC Hammera, Katy Perry i drugih.