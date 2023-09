Wenger otkrio formulu hrvatskog uspjeha: ‘Imaju tri milijuna, znamo zašto su tako sjajni’

Mi Hrvati uvijek volimo sami sebi tepati kada ostvarimo veliki nogometni uspjeh, kako smo mi mala zemlja s eto niti četiri milijuna stanovnika, a ravnopravno se natječemo s nogometnim velesilama poput Brazila ili Njemačke.

Često izlazi sintagma kako u Njemačkoj ima više nogometnih klubova nego kod nas igrača i sve se svodi na razmišljanje, što bi im tek radili da nas je 100 milijuna.

No jedan od najvećih trenera svih vremena “Le Professeur”, legendarni Arsène Wenger, raspršio je takvu iluziju kao balon od sapunice u intervjuu za Indipendant i konstatirao da je ono što mi vidimo kao manu, zapravo naša prednost.

