WANDA OPET NAPADA PERIŠIĆA: ‘On laže i govori gluposti!’ Odgovorio joj ex-reprezentativac: ‘Previše pričaš’!

Autor: Dnevno.hr

Već tjednima traje priča oko Maura Icardija, njegova novog ugovora u Interu od kojeg je sve dalje, njegove supruge Wande koja ga jako voli i njegovih suigrača. Nije tajna da je Wanda Nara, koja mu je još i menadžerica govorila i o nekim drugim ljudima u klubu, napose Ivanu Perišiću. Svojedobno je izjavila da zna da će naš reprezentativac napustiti klub sa San Sira jer ima osobnih problema.

Perišić je, još dok je Icardi igrao, rekao Argentincu da smiri svoju ženicu, a sad je ona to sve demantirala. Bila je gošća jedne televizijske emisije gdje je govorila o svemu,

“Nije točno da je Perišić otišao kod Maura i žalio se zbog mojih riječi. Oni nikada nisu razgovarali o tome što sam rekla”, naglasila je Wanda, pa nastavila:

“Uvijek sam pozitivno u ovoj emisiji govorila o Interu, ali i to je problem. Ne mogu čak ni dati pozitivne prijedloge? Ako je moja prisutnost ovdje problem, mogu se povući, ali su mi rekli da nema potrebe za tim i da nema problema. Također, kada Mauro šuti, to nije dobro, a kada se oglasi na Instagramu, onda ni to ne valja. Uvijek smo krivci mi.”

Njenom je suprugu u međuvremenu oduzeta kapetanska vrpca zbog toga što previše traži na ime plaće za novi ugovor. Ne igra, pitanje je hoće li igrati u velikom milanskom derbiju koji je vrlo brzo.

“Ne znam hoće li Mauro igrati derbi. Ako mene pitate, ja ga želim vidjeti na terenu”, poručila je Wanda kojoj je malu lekciju u studiju održao bivši talijanski reprezentativac Antonio Cassano.

“Previše pričaš na društvenim mrežama o Interu, Spallettiju, Lautaru… Moje mišljenje je da ti kreiraš sav ovaj kaos. Ljudi u klubu nisu ludi pa su bez razloga oduzeli Mauru vrpcu. Ako Icardi doista želi igrati – igrat će. Ako ne želi, neka nestane iz Intera i napusti klub na kraju sezone. Kada sam imao 20 godina, bio sam u Romi zamjenik kapetana, a Spalletti mi je to oduzeo i rekao da nisam dobar primjer. Bio je u pravu. Ista je priča i u ovoj situaciji”, zaključio je Cassano.