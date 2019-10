WALES OPTIMISTIČAN UOČI UTAKMICE S HRVATSKOM: ‘Hrvatska je fantastična momčad’

Hrvatska je u četvrtak slavila protiv Mađarske sa 3:0 na Poljudu, dok je Wales remizirao kod Slovačke odigravši 1:1.

Sada slijedi međusobni dvoboj koji je i Walesu i Hrvatskoj izuzetno bitan, a naša reprezentacija pobjedom bi osigurala EURO.

Ryan Giggs on Juventus star Aaron Ramsey as Wales boss gives full injury update ahead of Croatia Euro 2020 qualifier #WALCRO https://t.co/bEgBFaqix2

— WalesOnline Sport (@WelshSportLive) October 12, 2019