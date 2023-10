Wales motiviran uoči Hrvatske: ‘Nema straha, idemo pobijediti Hrvatsku’

Wales i Hrvatska igraju sutra u 20:45 u Cardiffu u osmom kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Hrvatska trenutno ima tri boda više od Velšana i nalazi se na drugom mjestu ljestvice, dok je Wales četvrti.

Utakmicu je na press-konferenciji najavio velški izbornik Robert Page. Navijači ga ne podržavaju te se sve više priča o njegovom mogućem otkazu, a o tome je čak pričao i direktor saveza. On je susret najavio:





“Apsolutno sam dobro raspoložen. Zašto ne bih bio? S Gibraltarom smo u prijateljskoj utakmici napravili odličan posao i sjajno najavili Hrvatsku. Mooneyeva izjava? Ne raspravljam sa šefovima, neću odgovarati na špekulacije, moj fokus je na Euru, kao što je prethodno bio na Svjetskom prvenstvu na kojem smo igrali.”

Motivirani

Zatim dodaje: “Osjećam se frustrirano jedino koliko imamo bodova i što moramo dobiti sve do kraja za prolaz. Ekipa je iza mene, stožer također, u momčadi vlada zajedništvo. Istina je da smo u lipnju izgubili od Armenije i od Turske, ali zar Turska nije svladala Hrvatsku? Nikoga danas nije lako pobijediti.

Nisam nimalo zabrinut, a jasno je da nam trebaju bodovi. U nogometu nema velikih iznenađenja, pa to nije ni što je Hrvatska izgubila od Turske. Fokusirani smo samo na jedno – tri boda u nedjelju. Idemo po njih.”

Pohvalio je Hrvatsku: “Svi znamo za Luku Modrića i kakva je njegova klasa, nije tajna da Hrvati imaju vezni red kakav možda nema nitko, da su to trojica igrača svjetske kvalitete. No, niti oni, kao ni mi, nisu kompletni, nedostaju im tri-četiri nogometaša u napadu, a vidim da im obrana nije bila prava, da je igrala slabije nego inače. Jaki su u pasu, svjesni smo da će to biti teška utakmica.”

Za kraj je dodao: ” Jako nam je bitna. Rekao sam već da je atmosfera na stadionu Cardiff City čudesna, fantastično je što ćemo ponovno imati takav vjetar u leđa. Vrlo sam pozitivan, od rujna igramo kvalitetno, nismo dobili gol posljednja tri nastupa, bili smo disciplinirani, želim to vidjeti s Hrvatskom. Volio bih da ponovno ne primimo pogodak.

Moja je poruka navijačima – budite uz momčad sto posto, kao i uvijek. Samopouzdanje nam je sada veće, moramo biti organizirani, ali treba nam i sreće, štete što neki igrači nemaju veću minutažu u klubu, no to je različito, kako kod koga. Jedino o čemu razmišljam je maksimalan učinak.”