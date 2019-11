VULKAN U HAJDUKU: Najprije pobjegao dopredsjednik, sad otkaz dao i sportski direktor Bjelanović, hoće li za njim i predsjednik Brbić?

Očito je da u Hajduku vrije, nakon što je neki dan ostavku podnik dopredsjednik kluba Lukša Jakobušić evo još jednog naprasnog odlaska iz Hajduka. Naime, sportski direktor Hajduka Saša Bjelanović podnio je ostavku. Vijest je procurila i prije plana, jer je Bjelanović želio da se medijski publicira nakon nedjeljne prvenstvene utakmice protiv Osijeka, no u Splitu nije tajnu lako čuvati.

Bjelanović je stigao na mjesto sportskog direktora nakon odlaska Marija Branca prije godinu i pol dana. Prije toga obnašao je dužnost glavnog klupskog skauta. Bjelnović je bio stalno pod metom kritika zbog nekvalitetnih igrača koje je doveo u Hajduk. On je svoj odlazak pred upravom oprvdao osobnim razlozima, no teško je u to vjerovati. U Hajduku sve vrije i sada će njveći pritiskak biti i na predsjedniku Marinu Brbiću. Nije nemoguća da i on uskoro odstupi.