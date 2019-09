VUKOJEVIĆ NIJE BIO JEDINI KANDIDAT: Jednom puno iskusnijem pristup mladima nije dao – Damir Mišković!

Nenad Gračan je podnio ostavku nakon debakla mlade hrvatske reprezentacije do 21 godine u kvalifikacijama protiv Škotske, a kao prvi kandidat za njegovog nasljednika spominje se bivši reprezentativac Ognjen Vukojević.

Iako kao samostalan trener poprilično neiskusan, dokazao se kao skaut i pomoćnik, no nije on na Izvršnom odboru Hrvatskog nogometnog saveza (IO HNS) bio jedini potencijalni kandidat za izbornika reprezentacije do 21 godine.

Kao dobro rješenje se spominjao Igor Bišćan, trener Rijeke. Egzistirala je čak i ideja da Bišćan ostane trener Rijeke, a da vodi usput i mladu reprezentaciju. Upravo kada se o tome počelo ozbiljnije razgovarati, jer Bišćan je kud i kamo iskusniji od Vukojevića, sve to je zaustavio nitko drugi po predsjednik Rijeke – Damir Mišković.

”Ne dam Igora„, rekao je i tu je prestala priča.

Znajući da će to biti preveliko opterećenje i s Biščana i za klub Mišković je u začetku spriječio takvu ideju. Pa, Ognjen Vukojević sada figurira kao jedino rješenje. Vjerojatno i sigurno.

Bišćan je tako oslobođen još jedne dužnosti, ma pitanje je bi li on na to uopće pristao, nitko ga ništa nije pitao.