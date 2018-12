VRUĆA RASPRAVA NA SKUPŠTINI HNS-a! Šuker konačno otkrio hoće li se Vatreni vratiti u Dalmaciju!

Autor: B.H.

U zagrebačkom hotelu Westin u četvrtak je održana Skupština Hrvatskog nogometnog saveza.

Prisutne je na otvaranju Skupštine pozdravio predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker, koji je tom prigodom čestitao i novim predsjednicima županijskih saveza, poručivši kako se ne smiju umoriti u pomaganju hrvatskom nogometu.

“Današnja Skupština izuzetnog je ugođaja, a održava se u godini najvećih uspjeha hrvatskog nogometa. Ovogodišnji uspjesi potvrdili su najviše vrijednosti naših dostignuća: osvajanje srebrne medalje, dobivanje najboljeg igrača svijeta u osobi kapetana Modrića, izvanrednog i osebujnog izbornika Dalića, opće simpatije za igru i rezultate te ponovnu promociju naše domovine i hrvatskog sporta na svim kontinentima. Ovom sjaju treba dodati i veličanstven doček, koji je nemoguće zaboraviti, a uspješni smo bili i u drugim područjima. Budimo ponosni i zajednički uživajmo”, istaknuo je između ostaloga Šuker.

Predsjednik Šuker ujedno je Udruzi Pogled uručio ček Uefine zaklade na iznos od 50.000 eura.

U ime zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića govorila je dogradonačelnica Olivera Majić te naglasila: “Nikada nije dovoljno još jednom čestitati na izuzetnim uspjesima u dosadašnjem radu, posebno na najvećem uspjehu hrvatskog sporta – srebru iz Rusije. Sportaši su još od ratnih vremena bili lučonoše koji svijetu govorili da je ova mala zemlja svojim vještinama i umijećem najveća na svijetu”.

Pomoćnik glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač pridružio se pohvalama i čestitkama.

“Uspjeh koji je postignut na Svjetskom prvenstvu donio je nevjerojatno puno radosti, a nama to nije veliko iznenađenje jer godinama podržavamo rad HNS-a i cijenimo uspjehe hrvatske reprezentacije. Uvjereni smo da će nogomet iznjedriti i nove junake poput Luke, Mandže i drugih. Oni su nacionalno blago, a nisu pokazali samo vještinu i talent. Pokazali su koliko se može postići zajedništvom. Učinili ste ponosim svakog hrvatskog građanina”, rekao je.

S nekoliko su se riječi obratili i počasni predsjednici Hrvatskog nogometnog saveza Branko Mikša i Mladen Vedriš.

“Uspjesi su postali mogući jer se okupila skupina profesionalaca, znalaca i ljudi koji su cijeli život žrtvovali u ovome što rade, te su imali cilj, poniznost i zajedništvo. Impresivna je bila podrška domaće i iseljene Hrvatske, stvorila se pozitivna euforija i ne moramo mnogo analizirati što 900 milijuna gledatelja finala SP-a znači za promidžbu male i ponosne zemlje”, izdvojio je Mikša.

“Hrvatska je učinila nemoguće i čestitam svima koji su bili neposredno uključeni. Kao što smo beskrajno ponosni na ono što je iza nas, tako želim i mnogo uspjeha u budućnosti. Ono što smo napravili platforma je za budućnost, na krilima općeg raspoloženja i stabilne financijske baze”, rekao je Vedriš.

Voditeljica Odjela financija i računovodstva Ružica Bajrić predstavila je financijski plan HNS-a za 2019. godinu: planirani su prihodi u iznosu od 151 milijun kuna, a rashodi u iznosu 162,7 milijun kuna. Planirani će se manjak pokriti iz salda fonda, odnosno viška prihoda iz poslovanja prethodnih godina.

Najveći su prihodi planirani od djelatnosti koje se odnose na marketing, televizijska prava, opremu i ulaznice (62 posto), a najveći rashodi odnose se na aktivnosti Saveza, kvalifikacijske i prijateljske utakmice svih reprezentacija i uzrasta, selektivne programe i završna natjecanja mlađih uzrasta, nogometne kampove, seminare trenera i sudaca, sportsku opremu, naknade osobama izvan radnog odnosa i funkcionalne rashode, kao i rashode za usluge telefona, interneta, grafičkih usluga, najamnine,, računalnih usluga, promidžbeni materijal i elektronske medije (68 posto).

Program financijskog plana Saveza potom je usvojen, kao i program rada za 2019. godinu.

Srebrni izbornik Zlatko Dalić ponovno je emotivno proživio prisjećanje na sjajne dane Vatrenih u Rusiji te vjeruje da se ostvarnim zajedništvo može do novih uspjeha u budućnosti.

“Te slike svaki puta izazivaju iste emocije, gotovo suze. To nikad neće proći. Iza nas je najveća godina hrvatskog nogometa, za koji su najzaslužniji igrači hrvatske reprezentacije i hvala im na tome. Hvala Hrvatskom nogometnom savezu na podršci, pomoći i suradnji bez koje ne bi bilo moguće to sve napraviti. Prije svega hvala Savezu i predsjedniku na povjerenju koje ste mi ukazali da vodim ovu reprezentaciju – to je tada bila jako hrabra odluka. Ovo nije moj uspjeh, uspjeh samo igrača, već svih nas i svih vas – svi živimo nogomet i radimo za nogomet. Hrvatska mora biti iznad svih nas”, zaključio je.

Za govornicu je stao i HNS-ov direktor natjecanja i infrastrukture Marijan Kustić, koji se osvrnuo na uspješno proveden projekt obnove prvoligaških terena.

“Uložili smo oko 43 milijuna kuna u nogometnu infrastrukturu ove godine i svi naglašavaju da je to najbolje što smo mogli učiniti. Toga ne bi bilo bez predsjednika i IO-a koji su donijeli tu odluku o obnovi terena umjesto izgradnje kampa. To je najbolja i najveća investicija HNS-a od samostalnosti, dobili su pohvale Uefe i vjerujem da ćemo tako nastaviti. Prijedlog je da se sljedeće godine namjenski uloži 18 milijuna kuna u infrastrukturu amaterskog nogometa, kroz županijske saveze. Slažemo se i oko izgradnje vrhunskog stadiona u Zagrebu, čemu bismo mi dali svoju podršku, ali HNS na čelu s predsjednikom Šukerom želi da Hrvatska igra diljem zemlje, gdje god stadioni zadovoljavaju uvjete. Učinit ćemo sve da Hrvatska odigra utakmicu i u Splitu – ne postoji figa u džepu, želimo pomoći svima”, kaže.

Na upit Stipe Doljanina iz Hrvaca o budućim nastupima reprezentacije u Splitu, predsjednik Šuker je još jednom potvrdio kako nitko u Hrvatskom nogometnom savezu nema ništa protiv te se nada da će se to i dogoditi tijekom 2019. godine.