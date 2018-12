‘VRTJELE SU MI SE SLIKE ŽIVOTA I TEKLE SUZE’: Neslomljivi Mandžo o trenutku koji ga je potpuno slomio

Ovoga ljeta Mario Mandžukić bio je jedan od junaka Vatrenih koji su na svjetskoj smotri u Rusiji uzeli srebrnu medalju. Mandžukić se nakon Svjetskog prvenstva povukao iz reprezentacije i potpuno se posvetio klubu s kojim je danas uvjerljivo vodeći u ligi. Mandžo igra sjajnu sezonu i upisao je čak devet golova i četiri asistencije.

Manždo je miljenik ne samo hrvatske već i talijanske publike, ali o njemu se zapravo i ne zna puno. Talijani o njemu često pišu kao o namrgođenom tipu bez emocija, kao vrlo hrabrom i požrtvovnom nogometašu sa snažnim temperamentom, međutim to je očito samo vanjština.

Mandžukić ne govori često o sebi, a kada i govori uglavnom samo komentira formu i stanje u klubu. Međutim za Sportske novosti je izjavio i ponešto o svojoj intimi.

“Moja intima ne bi više bila intima kada bih je dijelio s medijima. Općenito ne razumijem zašto bi nekome bilo tako važno da zna sve o mojem privatnom životu, umjesto da ključnim bude ono što radim kao igrač na terenu. Volim svoj mir, u domu sa svojom Ivanom i okruženju bliskih mi ljudi”, kazao je Mandžo.

Rekao je kako voli gledati filmove, ali kako ga jedino može u dušu pogoditi pjesma.

“Moram li istaknuti neku posebnu i trajniju pjesmu, onda je to svakako ‘Ne dirajte mi ravnicu’. U autobusu, gdje uvijek sjedim u stražnjem dijelu, dobro zaklonjen, na putu prema stadionu i finalu SP-a slušao sam Škorinu izvedbu i samo su mi tekle suze. Bili su to trenuci ponosa, vrtjele su mi se slike života, moje Slavonije i ljudi, gdje je sve u mom životu počelo i emotivno je najsnažnije. Kad sam je čuo na dočeku u Slavonskom Brodu, ovaj put uživo od Škore, uz mnoštvo mojih Brođana, silno sam se trudio da ne zaplačem. Nisam si to mogao dopustiti”, rekao je Mario pa otkrio zašto ipak nije mogao zaplakati.

“Pa ne mogu doći u trenucima sreće pred svoje ljude i cmizdriti. No dirnuli me jesu i zato su bile takve borbene emocije u meni. Istina je, imam gard fajtera, i na terenu i u životu se borim kao fajter, no ne bježim od toga da mi je duša meka kad je logično da bude”, veli Mandžukić.

Za ovu strahovito uspješnu sportsku godinu Hrvatske, Mario kaže da je nevjerojatna.

“Ma to je potpuno nevjerojatno da zemlja s tako malo ljudi, s ne baš velikim sredstvima i optimalnim uvjetima stvara tako velike sportaše, proizvodi vrhunske rezultate koji u ljudima bude takve posebne emocije. Mi smo čudo, a ono što je bilo u 2018. godini trebamo nastaviti i u idućoj godini”, kazao je bivši napadač Vatrenih.