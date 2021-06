VRIJEĐAO SRBINA DA JE PI**A, NJEGOVA ZEMLJA GA SE ODREKLA! A nakon sjajnih utakmica želi ga pola Europe!

Nizozemska se s lakoćom plasirala u osminu finala Europskog prvenstva, a najzaslužniji su Memphis Depay, Georginio Wijnaldum te jedno novo ime u reprezentaciji.

Riječ je o Denzelu Dumfriesu, desnom beku PSV-a i Nizozemske. 25-godišnji Dumfries pruža fantastične igre na ovogodišnjem Euru te je, iako je desni bočni, postigao i dva pogotka.

Mnogi europski velikani su zainteresirani za njegove usluge, a nogometni put nizozemskog nogometaša bio je sve samo ne uobičajen.

Dumfries je naime 2014. godine odigrao dva prijateljska susreta za reprezentaciju Arube, otkuda mu potječu roditelji. Aruba je otočić u Karibima i poznati su kao ponosna zemlja, a upravo to je okusio i Dumfries na svojoj koži. Naime, kada je dobio poziv U20 nizozemske reprezentacije Dumfries je odlučio nastupati za njih.

Neke male države bile bi ponosne na ‘svog’ igrača, ali ne i Aruba. Njegov bivši izbornik otkrio je kako je Dumfries na Arubi glavni izvor sprdnje, podrugivanja i sramote.

