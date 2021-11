VRIJEĐAO IH JE NAKON FINALA, A SADA JE ZAVRŠIO U ZATVORU! Rasistički vrijeđao igrače koji su promašili jedanaesterce!

Engleska je izgubila u finalu Europskog prvenstva od Italije nakon izvođenja jedanaesteraca. Mladi Marcus Rashford, Jadon Sancho i Bukayo Saka promašili su svoje udarce s bijele točke, a nakon utakmice pretrpjeli su salve uvreda.

Među onima koji su vrijeđali mlade nogometaše bio je i 52-godišnji Jonathon Best koji je na svojem Facebook profilu streamao uživo te pritom rasistički vrijeđao i zlostavljao mlade engleske nogometaše.

Best je sada platio za svoje uvrede te je osuđen na londonskom sudu u Wilesdeu nakon što je priznao krivnju za uvrjedljive i nepristojne poruke putem javne komunikacijske mreže.

Best je osuđen na deset tjedana zatvora, a policiji ga je prijavio jedan od njegovih Facebook prijatelja. Naime, video je trajao 18 sekundi, a Best je odbijao skinuti snimku s interneta.

The fan livestreamed himself on Facebook racially abusing Jadon Sancho, Marcus Rashford and Bukayo Saka.

