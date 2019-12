VRIJE U HAJDUKU, BURIĆ NE MISLI DATI OSTAVKU: Što će odlučiti uprava kluba? Navijači izvan sebe!

Na prigodnoj konferenciji za novinare nakon debkla Hajduka protiv Rijeka (0-4) mnogi su očekivali da će trener Hajduka sam dati ostavku. No, Damir Burić Šolta pokazao se tvrdoglav i prebacio je lopticu Hajduku. Ukratko – ne misli dati ostavku.

Evo što je govorio:

“Bio je to takav dan, jednostavno nemaš objašnjenja za neke stvari. Puno se za nas negativnog dogodilo. Poraz ide na moju kapu, ja sam taj tko je kriv, ne momci nego ja. U pobjedama se nismo uzvisili, tako se u porazima nećemo poniziti. Držat ćemo dalje svoj plan. Nastojat ćemo to u sljedećoj utakmici pokazati”, govorio je Burić…

Pa nastavio:

“Vi znate mene da sam maksimalno koncentriran, što se mene tiče ja bi nastavio dalje i imam veliku želju za nastavkom posla. Ako sam ja problem, onda je to najmanji problem. Rijeka nam je očitala lekciju kako jednostavno doći do pobjede. Poraz 0-4 nije objektivan. Rijeka je zadnjih deset minuta sve što je zapucala je ušlo u gol. Takvih dana ima. Moramo se skupiti i reći jedan drugome što smo napravili, a što ne. Dogodi se ovakav poraz, jako mi je žao navijača, mi nismo ispunili što smo htjeli.

Mi smo imali tri pobjede zaredom pa nije valjalo, dobili smo Dinamo pa opet nešto nije valjalo. Opet ćemo biti na pravom putu, to je samo pitanje vremena”!









A što će odlučiti klupska uprava. Dosad je najčešće slušala naivjače koji su izvan sebe i koji ultimativno žele Burićev odlazak.