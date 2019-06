VRAĆA SE VATRENI! Mjesto na deficitarnoj poziciji opet je njegovo: ‘Osveta Mađarima stiže na punom Poljudu’

Autor: Dnevno.hr

Nakon operacije prednjeg križnog ligamenta u veljači, lijevi branič kijevskog Dinama i hrvatski reprezentativac Josip Pivarić vratio se u Ukrajinu. Za nekoliko tjedana trebao bi nastaviti s redovnim treninzima i vratiti se nogometu. Doduše, on već neko vrijeme trenira ali po nešto drugačijem planu.

“Odmah nakon operacije počeo sam trenirati. Sad radim sve osim onih da ih tako nazovem, nogometnih stvari, a to se isključivo odnosi na duele. S loptom radim, s njom sam već ‘na ti’. U svom ovom razdoblju uopće nisam imao odmora, tako da sam radio sve do prošle subote, do zadnjeg dana prije dolaska u Kijev. Bio sam na moru dva tjedna, ali tada smo išli svi skupa, Marko Pjaca s curom, ja sa svojom obitelji, Saša Bašćevan s obitelji… Saša je profesor kineziologije koji je radio s Pjacom i sa mnom, Ali na moru smo nastavili trenirati ta dva tjedna. Tako da uopće nisam stao, trenirao sam stalno”, rekao je bivši igrač onog našeg, zagrebačkog Dinama u razgovoru za Sportske novosti.

Otkrio je dionik velikog uspjeha otprije godinu dana u Rusiji i još pokoji detalj o njegovom aktualnom stanju.

“Imao sam nekih sitnih problema, s tim patelarnim ligamentom, jer se malo ‘upalio’. Ali za to sam ja krivac, to je moj propust. Jer sam malo žestoko krenuo, malo previše. Znate kako je to, glava hoće, želiš se što prije vratiti. Na to moram paziti. No, ako ne bude nikakvih problema, a do sada ih po povratku nije bilo, bez obzira što sam radio i dva treninga dnevno. Ukoliko će sve i dalje ići u tom kontinuitetu, mislim da ću kroz se dva-tri tjedna polako skroz priključiti momčadi i početi raditi na igri.”

Nakon što je izjavio da je najvažnije to da je Hrvatska u lipanjskom službenom ogledu pobijedila Wales, bio je upitan hoće li biti spreman za rujanske susrete protiv Slovačke i Azerbajdžana.

“Bože dragi, nitko ne bi bio sretniji od mene… Međutim, život me naučio da se događaju nepredvidljive stvari, ne mogu se izbjeći ako se tako poklopi. Moj reprezentativni poziv za te akcije ovisit će o tome u kakvoj ću biti formi. Jer ne mogu biti u reprezentaciji samo zato što sam zdrav! Moram biti u formi, nešto odigrati. Vidjet ćemo prvo kako će mi ići u klubu, a onda ćemo vidjeti. Čujem se s izbornikom Dalićem, i njegov je savjet da se nikamo ne žurim, jer ova moja je ozljeda ipak jedna od najtežih ozljeda. Prvo se nadam da ću biti posve zdrav u rujnu, a kad se radi o formi, trudit ću se najviše što mogu.”

Što misli o tome da Hrvatska protiv Mađarske igra na Poljudu?

“Lijepo je da se igra u svim krajevima Hrvatske. Igrao sam mnogo puta na Poljudu protiv Hajduka, osjetio sam tu atmosferu. Ukoliko atmosfera na našoj utakmici protiv Mađarske bude takva kakva zna biti na utakmicama Hajduka, onda će biti fantastično. U takvoj atmosferi ćemo biti – kao avion! Poletjet ćemo i juriti baš kao avion. Ozračje u Splitu je zaista uvijek posebno. Ja sam je kao igrač Dinamo osjetio u obrnutom smislu, jer je bila okrenuta protiv nas, ali i takva je bila nevjerojatno motivirajuća. Ako bude takva protiv Mađarske, bit će to prekrasan događaj o kojem će se dugo pričati. Naravno, trebat ćemo i pobijediti, zar ne?”

Onda nema problema, osvetit ćemo se Mađarima za poraz u Budimpešti?

“Naravno da hoćemo! Možda riječ osveta nije baš idealna, ali naravno da očekujem pobjedu!”