VRAĆA NAM SE INKER: Ugašeni velikan vraća staro ime i kreće od nule

Jedan od kultnih klubova hrvatskog nogometa prije neki dan je ugašen pod imenom Inter, ali klub iz Zaprešića vraća se na nogometna igrališta pod novim/starim imenom Inker Zaprešić.

Nakon što se Inter ugasio i odustao od Prve lige, skupina ljudi oko kluba odlučila je formirati Udrugu građana pod imenom Inker Zaprešić.

Klub je pod tim imenom i osvojio prvi Kup samostalne hrvatske, a Inker kao što smo rekli kreće u novi put od najnižeg ranga hrvatskog nogometa.

Prioritet mladi

Ivica Pezelj u razgovoru za SN, najavio je novu skupštinu kluba u suradnji sa sportskim udrugama Grada Zaprešića. Predsjednik Izvršnog odbora trebao bi biti Lovro Benčević, a predsjednik Skupštine Zoran Družanović.

Prioritet novog kluba bit će Škola mladeži sa svojih 15 selekcija, a vodit će ih Ernad Skulić, koji je lani trenirao Interove juniore, dok se novi sastav prve momčadi očekuje se do sljedećeg ljeta.

Any excuse to post a photo of Dudu playing for "Inker Zaprešić" pic.twitter.com/XFddpp7kwb

— anthony. (@vlaho_blaz) May 19, 2020