‘Vožnja je završena. Bilo je to nevjerojatno putovanje’! Ibra se oprostio i od velikog prijatelja

Na kraju ove sezone oprostio se jedan od najvećih nogometaša koji su ikada igrali svjetskim travnjacima, Zlatan Ibrahimović, koji je više pritisnut ozljedama nego godinama, objesio kopačke o klin.

Zlatan se oprostio od Milana i aktivnog igranja nogomet u zadnjem kolu Seria A njegovog Milana protiv Verone, oproštaj je bio emotivan i s puno suza, a sad se Ibrhimović oprostio i putem društvenih mreža.

Iako je kao igrač bio prgav, ali i pun vica, oproštaj je emotivan i nadahnjujući za sve mlade nogometaše koji žele krenuti njegovim stopama.

🗣️ Zlatan Ibrahimovic’s final message before retirement: “I was born in Malmö. Grew up in Amsterdam. Turned wiser in Turin. I became a lion in Barcelona. Was raised in Milan and got new perspectives in Paris. Gained stamina in Manchester and had some fun in Los Angeles. And then… pic.twitter.com/7x4sADrNYs

Ništa nije nemoguće

“Počelo je kao san. San koji je bio nemoguć u meni svemogućem.

Rođen sam u Malmeu. Odrastao u Amsterdamu. U Torinu postao mudriji. U Barceloni sam postao lav.

Lav je odrastao u Milanu i dobio nove perspektive u Parizu. Stekao je izdržljivost u Manchesteru i zabavio se u Los Anđelesu.

I onda konačno pronašao mir u svojoj novoj domovini u Milanu.

Ja sam stvoren od tebe. A nasljeđe koje se nadam kako sam ostavio su svi novi Zlatani koje sam napravio. Svi oni koji imaju lavlje srce. Svi oni kojima vatra gori u očima. Svi oni koji zaista razumiju da je nemoguće ništa. Hvala na svemu”, poručio je Zlatan i onda uputi riječi prijatelju kojeg više nema:

Zlatan Ibrahimovic:🗣

“A transfer was done with Napoli. I wanted to make the fans go crazy. Then they sacked Ancelotti and I knew Gattuso didn’t need a striker. So I asked Mino Raiola who was the worse team that I could improve, and he said Milan just lost 5-0 to Atalanta.” pic.twitter.com/RvDf8zSVnt

— Players Sayings (@PlayersSayings) April 4, 2022