VOZAČA AUTOBUSA IZBACIO S UTAKMICE: Kakav kaos, sve je izazvao jedan čovjek

Svakakva čuda čovjek može doživjeti dok prati nogometnu utakmicu, a jedna od jako neobičnih stvari se ovih dana dogodila u Rumunjskoj, u utakmici Petrolul – Voluntari u prvom kolu tamošnjeg prvenstva. George Gaman, sudac utakmice i čovjek koji je sve izazvao u ovoj priči, u nadoknadi na kraju ovog susreta pokazao je crveni karton – vozaču autobusa domaćeg Petrolula.

Sucu je prekipjelo zbog prigovora koje je na njegov račun imao vozač autobusa, a sve je potaknuo sam, ‘svirajući’ penal za gostujući Voluntari na kraju susreta. Iz tog penala, Daniel Florea je u drugoj minuti nadoknade zabio jedini gol na utakmici, za odlazak gostiju kući s 1:0 i sa sva tri boda.

Čovjek zadužen za prijevoz Petrolulove momčadi preko toga očito nije mogao, a cijenu je platio izbacivanjem s utakmice prije nego je završena.

Ono što se zbivalo u kaotičnoj završnici susreta u Rumunjskoj približio je tamošnji poznati novinar Emanuel Rosu, pratitelj nogometnih zbivanja. Opisujući vozačev prosvjed nakon što je pratio utakmicu sa strane, Rosu je na Twitteru istaknuo da je rumunjski nogomet – nevjerojatan.

Petrolul – Voluntari. Ref. George Gaman showed a red card to Petrolul's bus driver, who was sitting on the sidelines and protested after a penalty was awarded against his team. Literally. Romanian football is AMAZING. pic.twitter.com/eJrd9DzNed

— Emanuel Roşu (@Emishor) July 20, 2022