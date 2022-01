VOLIO JE KOKAIN I ALKOHOL VIŠE OD KARIJERE: Sada sjecka luk i kuha juhice

Autor: G.I.Š.

Jedan od talentiranijih igrača s Balkana sigurno je bivša zvijezda Juventusa, Chelsea, Intera, nasljednik Hagía u rumunjskoj reprezentaciji, Adrian Mutu, koji je zbog ljubavi prema alkoholu i drogama imao puno slabiju karijeru od predviđane.

Mutu je ime u Serie A stekao u Parmi iz koje je 2003. godine otišao u Chelsea kao veliko pojačanje za 17 milijuna eura, a pod Mourinhom je trebao pokoriti nogometnu Europu.

No Adrian je 2004. godine bio pozitivan na kokain, pa ga je Chelsea suspendirao, a on se vratio u Italiju u Juventus, no Bluesi su ga tužili za 17 milijuna eura.

Platio Chelseaju

Proces je trajao deset godina i na kraju je odlučeno da Mutu mora platiti spomenuti iznos bivšem klubu.

Mutu je igrao je za velikane kao što su Inter, Parma, Chelsea, Juventus i Fiorentinu, ali nikada nije ostvario ono za što su mnogi mislili da je sposoban. Skandali, alkohol, droga i tučnjave bile su sastavni dio njegovog života. Bivša zaručnica ga je optužila za nasilno ponašanje, te je svojevremeno izbačen iz reprezentacije jer je tadašnjeg izbornika Victora Piturcu usporedio s Mr. Beanom.

Kada je 2014. godine trebao potpisati veliki ugovor s indijskim Pune Cityjem, sve je propalo zbog alkohola. Pojavio se u alkoholiziranom stanju, zbog čega mu je indijska ambasada odbila dati vizu, a on je sav bijesan psovao i vrijeđao službenike, pa je na kraju izbačen. Na kraju je ipak je potpisao za spomenuti klub, ali za upola manji ugovor i odigrao je tek 10 utakmica.









View this post on Instagram A post shared by Adrian Mutu (@adrian10mutu)









Nisam svetac

“Nisam svetac to i sam znam, ali smatram kako je većina priča o meni napuhana. Trebao sam biti uzor mladima, ali nisam u tome uspio. Ali sada pokušavam biti bolji čovjek”, izjavio je Mutu u jednom intervjuu.

Danas je trener, bio je blizu da preuzme reprezentaciju Rumunjske, a u međuvremenu je proslavio 43. rođendan i u potpunosti promijenio život i interese.

“Ispričat ću vam jednu zanimljivu priču. Radim bilo što, od sjeckanja luka, bilo čega. Volim sjediti sa svojim mislima u kuhinji. Kao trener, kada sam izgubio utakmicu, jednom sam došao kući, natočio sam si čašu crnog vina i upitao Sandru što želi jesti. Počeo sam rezati povrće i kuhati, dok je ona otišla spavati. U kuhinji sam ostao do pet sati ujutro, spremio sam pet vrsta jela. Kada je došla, iznenadio sam je punjenim paprikama, juhom od mesnih okruglica…”, ispričao je Mutu, dodavši:

“Uvijek kada bi bio nervozan, počeo bih kuhati i spremam raznu hranu. Meni to pomaže da se smirim, a i supruga Sandra sigurno uživa u onome što joj spremam”, otkrio je Mutu svoju životnu preobrazbu.