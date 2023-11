Vojska mu traži otetog oca, a nogometaš oduševio svoje u Engleskoj

U razdoblju u kojem u privatnom životu prolazi teške dane zbog potrage za otetim ocem, kolumbijski napadač Luis Diaz pokazao je veliku snagu i uspio je obaviti pravi posao na terenu u dresu Liverpoola. Diaz je bio strijelac gola kojim je spasio svoju momčad u situaciji u kojoj je prijetio poraz od Lutona, momčadi iz opasne zone na ljestvici Premiershipa.

Bilo je 1:1, s golom Nizozemca Tahitha Chonga u 80. minuti za Luton i izjednačenjem za koje je 26-godišnji Diaz zabio u petoj minuti sudačke nadoknade na kraju utakmice.

Kolumbijski napadač oduševio je svoju momčad i Liverpoolove navijače golom za poravnanje, a imao je i poruku povezanu s teškom situacijom koju prolazi izvan terena.

“Sloboda za tatu”, pisalo je na majici koju je Luis Diaz nosio ispod svojeg dresa, pokazujući je dok je na terenu bio zaslužan za slavlje. Izvan travnjaka, nastavlja se trauma u kojoj je s ostatkom obitelji.

🔴✨ Luis Díaz decides to play despite his father still kidnapped in Colombia…

…and he scores crucial goal for Liverpool during extra time!

“Freedom for my father”, on his shirt.

Lucho ❤️👏🏻 pic.twitter.com/zNTOhDbA7d

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2023