VOĐA EUROPSKE DESNICE KOJEG EKSTREMNI LJEVIČARI USPOREĐUJU S HITLEROM: ‘Uskoro ćete biti prvaci!’

VOĐA EUROPSKE DESNICE: 'Uskoro ćete biti prvaci!'

Mađarski premijer Viktor Orban jučer je stigao u Osijek, a u klupskim prostorijama NK Osijek, koji je već nekoliko sezona u vlasništvu imućnog poduzetnika Lorinca Meszarosa, zadržao se čak dva sata.

Orban je pozdravio napredak kluba posljednjih sezona i dao nekoliko bombastičnih izjava.

“Zahvaljujem na ovako lijepom dočeku. Počašćen sam što svjedočim svemu što se događa u ovom klubu koji je, izgleda mi, postao doista velik. Bio sam ovdje i prije desetak godina, pratio neke utakmice mlađih uzrasta, a tada i upoznao klubske djelatnike i trenere. Tada je to bio puno manji klub nego što je danas i izgledao mi je kao da nema perspektivu. Teško je takav klub održavati. Tada se iznjedrila ideja i preporuka da zajedničkim snagama ostvarimo suradnju i napravimo veliki nogometni klub kakav Osijek zaslužuje”, rekao je Orban, pišu Sportske Novosti.

Kazao je mađarski premijer kako je impresioniran brzinom razvoja mladih hrvatskih igrača zbog čega su u njegovoj zemlji uostalom i posegnuli za dvojicom naših trenera (Ivica Kulešević i Dino Skender).

“Nama je bilo jako važno svemu pristupiti na način da se vidi i prepozna da vam nismo uzeli klub, Osijek, nego da mu isključivo želimo pomoći. Nije lako nači model takvog funkcioniranja i zato posebno želim zahvaliti mom prijatelju, predsjedniku kluba Ivanu Meštroviću jer od početka smo stava da ovdje na čelu mora biti hrvatski vlasnik. Ovu smo priču počeli zajednički razvijati i mogu vam reći da sam postao veliki navijač NK Osijek.”

Orban se upustio i u predviđanja koja će razveseliti ljude s istoka Hrvatske.

“S ovim novcima s kojima sada Osijek raspolaže nije realno biti prvak Hrvatske. Ali Ivan mi je rekao da je to cilj u skorijoj budućnosti. Vjerujem mu, a želim da svi vide kako se nitko ljudima u klubu ne želi petljati u njihov posao. To već mogu zaključiti i sami navijači i građani Osijeka. Kad sve što je potrebno bude napravljeno, moći će se razmišljati i o naslovu prvaka. Ako ste prvi onda su tu i novci, zadovoljstvo i sreća, a to mora biti cilj, jer to će biti šlag na torti. Ljudi koji vode klub dobro to čine i treba ih pustiti da to u miru i dalje čine. Osijek će se još više igrački pojačati i kroz dvije ili tri godine biti spreman pomrsiti račune onima koji su trenutačno ispred njega. Sve pozorno pratim i vjerujem da će i iduće sezone Osijek napraviti novi iskorak u Europi.”

Orban želi suradnju Mađarske i Hrvatske.

“Moramo surađivati. Sport je za to jako dobro područje. Suradnja Hrvatske i Mađarske u sportu otvara vrata i za druge vrste suradnji. Zato sam i tu, zato sam došao, da bih podržao ovaj projekt. Sjećam se kada je reprezentacija Hrvatske igrala u Budimpešti. U vrijeme intoniranja vaše himne nije se čuo niti jedan zvižduk. Nije ni u Splitu u kojem je gostovala Mađarska”, zaključio je.

Orban je poznat po izjavama da Poljska, Mađarska, Češka i Slovačka trebaju formirati zajedničku vojsku. Iz Mađarske je izbacio sivu eminenciju svjetske mešetarske scene i čovjeka na čelu Quantum grupe, Georga Sorosa.

Mađarska uz Slovačku, Češku i Poljsku tvori Višegradsku skupinu u koju nikako da se konačno uvuče i Hrvatska.