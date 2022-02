VLASNIK KLUBA ZABRANIO IGRANJE CIJEPLJENIM IGRAČIMA: ‘Ma ostaju bez snage, ne mogu trčati’

Jedan od onih koji imaju svoje mišljenje o cijepljenju protiv koronavirusa, a koje se baš ne slaže sa znanstvenom zajednicom je i rumunjski biznismen, političar i vlasnik Steaue Gigi Becali.

Gigi koji je inače poznat po svojim kontroverznim izjavama oko homoseksualnosti i nasilja, došao je do zaključka kako neće dopustiti igranje cijepljenim igračima Steaue.

Naime, Becali smatra kako cijepljenje protiv koronavirusa loše djeluje na igrače njegovog kluba i stoga je odlučio zabraniti igrati onim igračima koji su cijepljeni.

Ostaju bez snage

“Možda ćete se smijati, ali to bi moglo biti točno. Oni koji su cijepljeni ostaju bez snage. To je nešto znanstveno”, izjavio je Becali, pa nadodao:

“Niste li gledali utakmice Cluja? Protiv Rapida su neki igrači skoro padali u nesvijest. Neki su spavali na terenu. Svi cijepljeni, čini se, ostaju bez snage. Na neke doista ne djeluje, ali djeluje na one starije. Niste li vidjeli kako igra Ciprian Deac?'”, rekao je Becali.

🇷🇴Romania's second best football team, FCSB, will ban all vaccinated players from playing, owner Gigi Becali says.

He claims he made the decision because getting vaccinated shows 'they are powerless'.@Emishor pic.twitter.com/Eaa87h6utM









— Sam Street (@samstreetwrites) February 23, 2022