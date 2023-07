Vlašiću se napokon otvorilo: Englezi ga nude u razmjeni igrača, uz 20 milijuna eura

Kao što se i predviđalo, ovogodišnji ljetni mercato pun je zanimljivih događanja što se tiče hrvatskih nogometaša, a nakon što smo Broza ispratili u Al Nassr kod Ronaldai Kovu u City, Oršu u Trabzon, na redu je Nikola Vlašić.

Kao što se zna prepreka ostanka Vlašića u Torinu kod Jurića je naravno novac i dok West Ham potražuje 13 milijuna eura, Bikovi su spremni izdvojiti deset milijuna eura.

Do sad niti jedni, niti drugi nisu popuštali u svojim zahtjevima, iako je Nikola javno rekao kako želi ostati u Torinu, ali sad se pojavila win-win kombinacija, barem tako misle Englezi.

West Ham are interested in picking up Perr Schuurs this summer and are thinking of offering Torino around €20m and Nikola Vlasic for the defender, reports suggest.https://t.co/tuTBCUa12R #Schuurs #Vlasic #WHUFC #WestHam #Torino #SerieA #EPL #Calcio

