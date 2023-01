VLAŠIĆ OPET MIJENJA KLUB, VELIKI ŠOK ZA JURIĆA! Trener se ne slaže s tom idejom, evo što se događa

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Engleski mediji raspisali su o povratku Nikole Vlašića u redove West Hama. Splićanin je stigao prošlo ljeto za 30 milijuna eura, ali nikad se nije dokazao. Ove sezone je na posudbi u Torinu gdje igra sjajno.

Međutim, klub iz Londona bori se za ostanak te smatraju da bi Vlašić trebao biti vrhunsko pojačanje. “Nikola Vlašić mogao bi napraviti šokantan rani povratak u West Ham”, stoji na naslovnici Hammers Newsa.

Nisu oni jedni, stranica koja prati isključivo West ham napisala je: “Loše vijesti za Torino: West Ham želi natrag Nikolu Vlašića. Ivan Jurić, koji je preporodio ofenzivnog hrvatskog veznjaka se apsolutno ne slaže s time.”





Čeka se odgovor

Torino navodno nema dovoljno novaca da za 15 milijuna eura otkupi brončanog vatrenog te bi zaradili ako bi ga vratili u London prije vremena. S time se ne slaže hrvatski stručnjak na klupi, Ivan Jurić kojem je Vlašić jedan od najboljih igrača.

Vlašić je od dolaska u Torinu upisao 21 nastup, četiri pogotka i tri asistencije, a svojim je igrama već kupio navijače kluba, ali i struku. Pitanje je želi li se on sam vratiti u London.

Napomenimo kako ima izvora koji tvrde da od ovog posla neće biti ništa. Claret & Hugh, također specijaliziran za vijesti o West Hamu, naglašava riječi svog izvora koji kaže da “nema nikakvog dogovora, niti klauzule osim one da on ostane u Torinu do kraja sezone kada će donijeti odluku o trajnom dogovoru”.