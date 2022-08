VLAŠIĆ KORAK BLIŽE RJEŠENJU: Na terenu ga nema, isplivao novi važni detalj

Nikola Vlašić već je bio naviknut na čekanje rješenja svoje klupske situacije dok je igrao za moskovski CSKA, a na slično čekanje osuđen je i ovog ljeta, u priči o mogućem odlasku iz londonskog West Hama. Hrvatski reprezentativac traži najbolji izlaz za nastavak sezone koja je tek na početku, ali i za vlastiti status među Vatrenima u godini Svjetskog prvenstva u Kataru, u kojoj teško može očekivati popust kod Zlatka Dalića – ako neće igrati.

Posljednjih dana, u priči o mogućoj novoj adresi 24-godišnjeg hrvatskog reprezentativca ističe se Torino, kojem je na klupi hrvatski trener Ivan Jurić, a kako tvrdi talijanski novinar Fabrizio Romano, poznati pratitelj zbivanja u kretanjima igrača u prijelaznom roku, pregovori o odlasku Vatrenog iz West Hama u Torino su u tijeku.

Priča bi trebala dobiti svoj kraj u narednim danima, s novim detaljem o kojem Romano piše na Twitteru.

Proteklih dana, kao opcija za Vlašićev odlazak iz West Hama u torinski klub spominjala se posudba, no kako donosi talijanski pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu, sada je u igri prodaja 24-godišnjeg hrvatskog reprezentativca. U Torinu su ustrajni u tome da ga dovedu, dodaje Romano.

West Ham are prepared to sell both Saïd Benrahma and Nikola Vlasić in the next days. Torino are keen on signing Vlasić, talks ongoing. 🚨⚒️ #WHUFC

Negotiations between Torino and West Ham will continue in the next days. pic.twitter.com/Kj59lc0e57

